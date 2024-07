Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek budowlany w Polsce: Odbudowa wartości sektora materiałów budowlanych

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 29 lipca, 2024 Miasto 0

Rynek budowlany w Polsce stopniowo odbudowuje swoją wartość po dwucyfrowych spadkach w latach 2022-2023, głównie dzięki ożywieniu w budownictwie mieszkaniowym – wynika z raportu firmy badawczej Spectis. W długotrwałym ujęciu, segment remontów i modernizacji będzie kontynuował wzrost.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił projekt programu priorytetowego „Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej”. Wartość programu, który będzie realizowany w latach 2024-2028, wynosi 4 mld złotych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w czerwcu tego roku liczba oddanych do użytkowania mieszkań spadła o 7,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak w ujęciu miesięcznym wzrosła o 16,1%. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w czerwcu, zwiększyła się o 31,5% w skali rocznej i wyniosła 21 229. Natomiast liczba mieszkań na których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrosła o 14,9% r/r do 24 025.

Produkcja budowlano-montażowa spadła o 8,9% w czerwcu br., ale odnotowano wzrost o 5% w ujęciu miesięcznym. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zapewnianiu dostępności budynków osobom ze szczególnymi potrzebami, wydłużając obowiązywanie obecnych przepisów wykonawczych w tym zakresie do 84 miesięcy.

„Budownictwo dla Polski” to manifest Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, który podkreśla rolę budownictwa w rozwoju kraju oraz uczciwą konkurencję i ochronę inwestycji strategicznych. Inicjatywa ma na celu pobudzanie dyskusji na temat wyzwań polskiego sektora budowlanego w kontekście planowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Na rynku mieszkaniowym w 6 największych polskich miastach odnotowano wzrost średniej ofertowej ceny za 1 m2 mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Wzrosty wynosiły od 1,1% do 5,7% w II kwartale 2024 r.

Senat wprowadził poprawkę do ustawy dotyczącej gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, umożliwiającą sprzedaż tych nieruchomości na podstawie planu ogólnego. Biuro Informacji Kredytowej prognozuje wzrost akcji kredytów mieszkaniowych do 81 mld zł w 2024 r., podczas gdy na rynku biurowym w Warszawie rośnie popyt na biura, a w Polsce oddano do użytku 30 tys. m2 powierzchni biurowej w II kwartale br.

Rylan biznesu w raporcie Cushman & Wakefield ujawnia, że Górny Śląsk posiada jeden z największych potencjałów inwestycyjnych w obszarze „brownfield”. Wśród spółek budownictwa i nieruchomości Rafako zawarło aneks do porozumienia dotyczącego spłaty długu, GTC podpisało 14 nowych umów najmu, a ML System nawiązał współpracę z firmą Saint-Gobain w zakresie dystrybucji produktów BIPV (instalacje fotowoltaiczne).

Rynek mieszkaniowy i biurowy nadal ewoluuje, a sektor budownictwa w Polsce staje się coraz bardziej dynamiczny i innowacyjny. Popyt na nieruchomości rośnie, a inwestorzy skupiają się na projektach „brownfield”. Współpraca między firmami budowlanymi i ubezpieczycielami oraz wprowadzenie nowych regulacji wpływają na rozwój branży.

The construction industry in Poland is gradually recovering its value after experiencing double-digit declines in 2022-2023, primarily due to the revival in residential construction, according to a report by research firm Spectis. In the long term, the renovation and modernization segment will continue to grow.

The National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFOŚiGW) presented the project of a priority program called „Electricity Storage Systems and Related Infrastructure for Improving the Stability of the Polish Power Grid.” The program, which will be implemented from 2024 to 2028, has a value of 4 billion Polish złoty (nfosigw.gov.pl).

According to data from the Central Statistical Office (GUS), the number of newly completed residential units decreased by 7.7% in June of this year compared to the previous year, but increased by 16.1% on a monthly basis. The number of housing units whose construction started in June increased by 31.5% year-on-year, reaching 21,229. Additionally, the number of housing units for which permits were issued or construction projects were reported increased by 14.9% year-on-year to 24,025.

Construction assembly production decreased by 8.9% in June, but experienced a 5% monthly growth. The President signed an amendment to the Act on Ensuring Accessibility of Buildings for People with Special Needs, extending the validity of current executive regulations in this regard to 84 months.

„Budownictwo dla Polski” (Construction for Poland) is a manifesto by the Polish Federation of Construction Employers, which emphasizes the role of construction in the country’s development, as well as fair competition and protection of strategic investments. The initiative aims to stimulate discussions on the challenges faced by the Polish construction sector in the context of planned infrastructure investments.

The residential market in the six largest Polish cities saw an increase in the average offer price per 1 square meter of both primary and secondary market apartments. The increases ranged from 1.1% to 5.7% in the second quarter of 2024.

The Senate introduced an amendment to the law on management of agricultural real estate owned by the State Treasury, enabling the sale of these properties based on a general plan. The Credit Information Bureau forecasts an increase in mortgage loan activities to 81 billion Polish złoty in 2024, while the demand for office spaces in Warsaw is growing and 30,000 square meters of office space were put into use in the second quarter of this year.

A business report by Cushman & Wakefield reveals that the Upper Silesia region has one of the largest investment potentials in the „brownfield” area. Among construction and real estate companies, Rafako has concluded an annex to the debt repayment agreement, GTC has signed 14 new lease agreements, and ML System has entered into cooperation with Saint-Gobain for the distribution of BIPV (Building Integrated Photovoltaics) products.

The residential and office markets in Poland continue to evolve, and the construction sector is becoming increasingly dynamic and innovative. There is a growing demand for real estate, and investors are focusing on „brownfield” projects. Collaboration between construction companies and insurers, as well as the introduction of new regulations, are influencing the development of the industry.