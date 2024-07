Twoje wyniki wyszukiwania

Lepsze ubezpieczenie dla matek i rozszerzenie Medicaid w Illinois

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 30 lipca, 2024 Miasto 0

Gubernator JB Pritzker podpisał w poniedziałek ustawę, która ma na celu obniżenie wskaźników śmiertelności niemowląt i matek w Illinois. Przepisy są skierowane szczególnie do czarnoskórych mieszkanek tego stanu, które są najbardziej narażone na ryzyko. Nowa ustawa obejmuje rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w trakcie i po ciąży, zobowiązując ubezpieczycieli do pokrywania kosztów usług ciążowych i poporodowych przez okres 12 miesięcy po zakończeniu ciąży. To ważny krok w zapewnieniu kompleksowej opieki zdrowotnej dla matek i ich dzieci.

Ważnym aspektem nowej ustawy jest również objęcie ubezpieczeniem usług położniczych, wizyt douli i konsultantów laktacyjnych. Wszystkie te usługi staną się dostępne dla kobiet, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Dodatkowo, do 2025 roku koszt usług licencjonowanych lub certyfikowanych położnych również będzie musiał być objęty ubezpieczeniem. Przyjęcie tej ustawy pomoże w zapewnieniu równego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich matek.

JB Pritzker podkreślił, że niezbędne jest skoncentrowanie się na zdrowiu matek, zwłaszcza w przypadku kobiet kolorowych, które często nie otrzymują wystarczającej opieki nawet w najlepszych szpitalach.

Równocześnie z podpisaniem tej ustawy, gubernator JB Pritzker świętował także rozszerzenie programu Medicaid w Illinois zwanego „1115 waiver”. To oznacza, że stan będzie mógł pokrywać jeszcze większą liczbę usług zdrowotnych dla osób o niskich dochodach, w tym takich jak mieszkalnictwo, usługi żywieniowe i programy interwencji w przypadku przemocy. Jest to pozytywny krok w zapewnieniu kompleksowej opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców Illinois, w tym również dla więźniów.

Nowe przepisy weszły w życie na początku tego miesiąca, co oznacza, że ​​więcej funduszy z Waszyngtonu będzie teraz dostępnych na programy zdrowotne w Illinois. Departament Opieki Zdrowotnej i Usług Rodzinnych spodziewa się, że proces wdrożenia nowych programów potrwa kilka miesięcy, ale ma nadzieję, że poprawi stan zdrowia narażonych populacji.

Źródło: dailyheraldFoto: istock, Biuro Gubernatora Illinois

The recently signed law by Governor JB Pritzker in Illinois aims to reduce infant and maternal mortality rates, with particular focus on the state’s African American residents who are most at risk. The new law expands insurance coverage during and after pregnancy, requiring insurers to cover the costs of maternity and postpartum services for up to 12 months after pregnancy. This is an important step in providing comprehensive healthcare for mothers and their children.

Another significant aspect of the new law is the inclusion of coverage for midwifery services, doula visits, and lactation consultants. All of these services will now be available to women who have health insurance. Additionally, by 2025, the cost of licensed or certified midwife services will also need to be covered by insurance. This legislation will help ensure equal access to high-quality healthcare for all mothers.

Governor JB Pritzker emphasized the need to prioritize the health of mothers, especially women of color who often do not receive adequate care even in the best hospitals. This new law is a step towards addressing this disparity and improving maternal healthcare outcomes.

In addition to signing this law, Governor JB Pritzker also celebrated the expansion of the Medicaid program in Illinois, known as the „1115 waiver”. This means that the state will be able to cover even more healthcare services for low-income individuals, including services such as housing, nutritional assistance, and violence intervention programs. This is a positive step towards providing comprehensive healthcare for all residents of Illinois, including those who are incarcerated.

The new provisions went into effect at the beginning of this month, which means that more funds from Washington will now be available for healthcare programs in Illinois. The Department of Healthcare and Family Services expects the implementation process for these new programs to take several months, but they are hopeful that it will improve the health outcomes of underserved populations.

Source: Daily Herald