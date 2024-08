Twoje wyniki wyszukiwania

Unikalne oferty licytacji nieruchomości od komornika w Szczecinie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 4 sierpnia, 2024 Miasto 0

Licytacje komornicze to niewątpliwie okazja do zaoszczędzenia pieniędzy i zdobycia atrakcyjnej nieruchomości. Jednakże, warto wiedzieć, że nie tylko domy można kupić po korzystnych cenach, ale również wiele innych przedmiotów. Wśród ofert licytowanych przez komorników znajdują się również samochody, sprzęt RTV i AGD, lokale użytkowe, miejsca parkingowe oraz grunty. To szeroka paleta możliwości dla wszystkich chętnych.

Ceny wywoławcze są zazwyczaj ustalane na podstawie aktualnej wartości rynkowej danej rzeczy, jednak sam proces licytacji może znacznie podnieść końcową cenę. Dlatego warto być dobrze przygotowanym przed przetargiem.

Przystępując do licytacji, konieczne jest złożenie rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia może być złożona zarówno w gotówce, jak również poprzez książeczkę oszczędnościową z upoważnieniem właściciela do wypłacenia całej kwoty. Ważne jest również sprawdzenie numeru konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zawsze warto upewnić się, czy wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła.

W przypadku wątpliwości, zawsze można skontaktować się z kancelarią komorniczą lub sądem, aby uzyskać dodatkowe informacje. Przed przystąpieniem do licytacji, warto również dokładnie zapoznać się z opisem oferty, aby wiedzieć na jakie warunki i ograniczenia można się natknąć.

Licytacje nieruchomości od komornika to doskonała okazja dla tych, którzy szukają atrakcyjnych ofert na rynku nieruchomości. Pomocne jest śledzenie aktualnych ogłoszeń i być na bieżąco z ofertami znajdującymi się w okolicy. Dzięki temu, można zdobyć wymarzoną nieruchomość po korzystnej cenie.

The source of the article is from the blog cheap-sound.com