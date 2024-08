Twoje wyniki wyszukiwania

Prognozy na rynku nieruchomości w Polsce

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 5 sierpnia, 2024 Miasto 0

Według najnowszych danych redNet24 i tabelaofert.pl, aż 76% deweloperów oczekuje stabilizacji cen na rynku nieruchomości, podczas gdy 13,6% spodziewa się dalszego wzrostu. Wyniki sprzedaży również mają utrzymać się na podobnym poziomie, zgodnie z prognozami blisko 60% respondentów.

Niemal 76% przedstawicieli firm deweloperskich uważa, że rynek osiągnął już fazę stabilizacji, co jest nieznacznie niższym odsetkiem niż miesiąc wcześniej. Mimo spadku sprzedaży nowych mieszkań, większość ankietowanych spodziewa się wzrostu cen, choć odsetek oczekujących ich spadku również jest obecny.

Indeks Zmiany Cen mieszkań utrzymuje się na podobnym poziomie, jak w poprzednim miesiącu, co wskazuje na stabilność na rynku nieruchomości. Robert Chojnacki, założyciel portalu Tabelaofert.pl, przewiduje, że ceny nie będą dynamicznie się zmieniać w najbliższym czasie.

Chojnacki zauważa, że istnieje niewielka przewaga wskazująca na wzrost cen, głównie ze względu na wyższe ceny w nowo wprowadzanych projektach. Niemniej jednak, wiele promocji ma charakter poza cenowy, na przykład związany z harmonogramem płatności.

Podobna sytuacja dotyczy poziomów sprzedaży, które mają utrzymać się na podobnym do obecnych poziomach. Oferta na rynku pierwotnym odbudowała się, a nabywcy mają szeroki wybór mieszkań. Ponadto, akcje promocyjne prowadzone przez deweloperów przyczyniają się do poprawy wyników sprzedaży.

Choć optymizm deweloperów wzrósł, istnieje nadal pewien stopień niepewności związany z nowym programem mieszkaniowym, który budzi wiele wątpliwości. Niektórzy nabywcy wstrzymują się z decyzjami do stycznia 2025 roku, kiedy teoretycznie program miałby wejść w życie.

RedNet Consulting, założony w 2000 roku, jest specjalistą w analizie rynku i doradztwie dla deweloperów. Natomiast tabelaofert.pl to jeden z największych serwisów rynku nieruchomości w Polsce.

The real estate industry in Poland is currently experiencing stabilization, with 76% of developers expecting stable prices in the market, while 13.6% anticipate further growth. Sales results are also projected to remain at similar levels according to forecasts from nearly 60% of respondents (source: redNet24 and tabelaofert.pl).

Almost 76% of representatives from developer firms believe that the market has already reached a stabilization phase, although this is slightly lower compared to the previous month. Despite a decline in sales of new homes, the majority of respondents anticipate a rise in prices, although a percentage expecting a decrease is also present.

The Housing Price Index has remained relatively stable, indicating a stable real estate market. Robert Chojnacki, founder of Tabelaofert.pl, predicts that prices will not change dynamically in the near future.

Chojnacki points out that there is a slight surplus indicating an increase in prices, mostly due to higher prices in newly introduced projects. However, many promotions have non-price-related factors, such as payment schedules.

A similar situation applies to sales levels, which are expected to remain at current levels. The supply in the primary market has recovered, and buyers have a wide range of choices in the housing market. Additionally, promotional activities conducted by developers contribute to improved sales performance.

Although developers’ optimism has increased, there is still some uncertainty related to the new housing program, which raises many doubts. Some buyers are holding off on making decisions until January 2025 when the program is theoretically supposed to take effect.

RedNet Consulting, founded in 2000, specializes in market analysis and advisory services for developers. On the other hand, Tabelaofert.pl is one of the largest real estate market platforms in Poland.

The source of the article is from the blog karacasanime.com.ve