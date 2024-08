Twoje wyniki wyszukiwania

Nowa inwestycja miejska w Gdańsku: Osiedle Warszawska

8 sierpnia, 2024

Osiedle Warszawska to nowa inwestycja dewelopera Euro Styl, która zostanie zrealizowana w dzielnicy Ujeścisko w Gdańsku. To doskonała propozycja dla osób poszukujących mieszkania w świetnie skomunikowanej lokalizacji. Osiedle zapewni wygodę codziennego życia oraz letnią aurę dzięki przystankom tramwajowym i autobusowym znajdującym się tuż obok, które umożliwią szybki dojazd do centrum miasta i innych ważnych punktów.

W pierwszym etapie inwestycji dostępne są 102 funkcjonalne mieszkania o różnej liczbie pokoi, powierzchni od 27 do 61 metrów kwadratowych. Każde z mieszkań ma dostęp do balkonu, loggii lub ogródka. Deweloper daje również opcję instalacji klimatyzacji w wybranych lokalach. Docelowo na Osiedlu Warszawska powstaną łącznie 6 budynków, w których znajdą się również lokale usługowe.

To miejsce, które gwarantuje nie tylko doskonałą komunikację, ale także bliskość sklepów, usług, przedszkoli, szkół oraz centrów handlowych. Osiedle jest idealnym przykładem realizacji koncepcji „15-minutowego miasta”, gdzie wszystko, czego potrzebujesz do codziennego życia, znajduje się w zasięgu krótkiego spaceru lub szybkiej przejażdżki rowerem.

Na Osiedlu Warszawska deweloper zadbał również o przestrzeń wspólną, tworząc miejsce do relaksu i rekreacji. Znajdą się tu strefy rekreacyjne z leżakami, ławeczkami i plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo, dla wygody mieszkańców, przewidziano przesyłkomat oraz hale garażowe z miejscami dla samochodów oraz stanowiskami do ładowania aut elektrycznych.

Zaprojektowane z myślą o komforcie i nowoczesności, budynki na Osiedlu Warszawska będą się wyróżniały eleganckim wykończeniem. Dominować będzie ciepła, przyjazna kolorystyka oraz materiały o fakturze drewna. Stylowe lustra i odpowiednie oświetlenie pomogą podkreślić detale architektoniczne.

Osiedle Warszawska to spokojne miejsce, które zapewnia wysoki standard życia, doskonałą lokalizację i dostęp do pełnej infrastruktury. To idealna propozycja dla tych, którzy cenią sobie wygodę, wygodny dojazd do różnych części miasta i bliskość wszystkich niezbędnych udogodnień.

The Osiedle Warszawska development by Euro Styl is set to be a prominent addition to the real estate industry in the Ujeścisko district of Gdańsk. This project offers an ideal living solution for individuals in search of a well-connected location. With nearby tram and bus stops providing convenient access to the city center and other vital points, residents will enjoy the ease of daily commuting.

In the initial phase of the development, there will be 102 functional apartments available, ranging in size from 27 to 61 square meters. Each apartment will have access to a balcony, loggia, or garden. Additionally, the developer offers the option to install air conditioning in selected units. The Osiedle Warszawska development will ultimately consist of six buildings, with commercial spaces also incorporated into the design.

This location promises not only excellent transportation links but also proximity to shops, services, kindergartens, schools, and shopping centers. The development exemplifies the concept of a „15-minute city,” where everything needed for daily life is within a short walk or bike ride.

In addition to providing essential amenities, the Osiedle Warszawska development will feature communal spaces for relaxation and recreation. These areas will include loungers, benches, and a playground for children. For the convenience of residents, parcel lockers and underground parking with spaces for cars and charging stations for electric vehicles have been planned.

Designed with comfort and modernity in mind, the buildings in the Osiedle Warszawska development will stand out with their elegant finishes. Warm and friendly colors, along with materials with a wood-like texture, will dominate the aesthetic. Stylish mirrors and appropriate lighting will help accentuate the architectural details.

The Osiedle Warszawska development offers a peaceful place that ensures a high standard of living, an excellent location, and access to a complete infrastructure. It is an ideal proposition for those who value convenience, easy access to different parts of the city, and proximity to all necessary amenities.

