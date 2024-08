Twoje wyniki wyszukiwania

Zmniejszenie zdolności nabywczej średniego Polaka

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 11 sierpnia, 2024 Miasto 0

Ekonomiści ostrzegają, że mimo oczekiwanej stabilizacji oprocentowania kredytów mieszkaniowych, zdolność nabywcza przeciętnego Polaka wciąż zmniejsza się. Zdolność nabywcza, czyli metraż mieszkania, który można kupić na kredyt, jest obecnie o wiele mniejsza niż trzy lata temu. Analiza przeprowadzona przez ekspertów pokazuje, że w czerwcu 2024 roku przeciętnie zarabiający singiel mógł sobie pozwolić jedynie na 27 mkw. nowego mieszkania na kredyt, podczas gdy trzy lata wcześniej ta wartość wynosiła 44 mkw.

Aby osiągnąć te wyniki, analizowano zmiany oprocentowania kredytów, ceny mieszkań oraz tempo wzrostu wynagrodzeń. W badaniu uwzględniono osobę, która otrzymuje średnie miesięczne wynagrodzenie netto w sektorze przedsiębiorstw oraz ofertę deweloperów z miast liczących oficjalnie ponad 300 tys. mieszkańców.

Zjawisko zmniejszającej się zdolności nabywczej ma duże znaczenie dla rynku mieszkaniowego. Coraz mniej osób będzie mogło sobie pozwolić na kupno większego mieszkania na kredyt, co może negatywnie wpływać na popyt na nieruchomości. Ponadto, mniejsza ilość dostępnych środków na pokrycie wkładu własnego może utrudniać uzyskanie kredytu hipotecznego.

Aby poprawić sytuację, eksperci zalecają podniesienie wynagrodzeń oraz dalsze obniżanie kosztów kredytów mieszkaniowych. Jednakże, skuteczne rozwiązanie problemu wymaga kompleksowego podejścia, uwzględniającego również inne aspekty, takie jak dostępność gruntów czy efektywne wykorzystanie dotacji publicznych.

Wniosek z analizy jest jednoznaczny – trudno optymistycznie patrzeć na sytuację na rynku mieszkaniowym. Coraz więcej osób będzie musiało dostosować się do mniejszego metrażu lub szukać alternatywnych rozwiązań, takich jak wynajem mieszkania.

