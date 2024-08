Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe inwestycje w Toruniu: Nieruchomości dostępne dla biznesu i mieszkańców

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 15 sierpnia, 2024 Miasto 0

Toruń jest gotowy do zaprezentowania swojej najnowszej oferty inwestycyjnej, z różnymi nieruchomościami dostępnymi zarówno dla biznesu, jak i dla mieszkańców miasta. Przygotowane tereny inwestycyjne oferują atrakcyjne możliwości zarówno dla przemysłu, jak i dla usług, a także dla budowy mieszkań.

Miasto Toruń przygotowało te nieruchomości do sprzedaży poprzez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Tereny inwestycyjne znajdują się w różnych częściach miasta, takich jak tzw. Abisynia, północna część miasta, okolice starówki, Bielany i Mokre. To nie tylko przyciągające propozycje dla biznesu, ale także korzystne dla budżetu Torunia.

Centrum Wsparcia Biznesu, miejska jednostka, przygotowało ofertę inwestycyjną z tymi nieruchomościami. Na przykład, w Strefie Inwestycyjnej Toruń-Wschód znajdują się atrakcyjne działki pod usługi, produkcję, składy i magazyny. Tereny te są świetnie skomunikowane z drogami krajowymi i autostradą.

Przez miasto przechodzi też oferta działek pod zabudowę mieszkaniową. Przy ulicy Chłopickiego 6 znajduje się działka inwestycyjna przygotowana pod przemysł i usługi. Jest również pięć działek przy Szosie Okrężnej o łącznej powierzchni ponad 1,5 hektara, blisko Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i osiedla Brzezina.

Miasto Toruń oferuje także działki pod zabudowę wielorodzinną i usługi. Przy ulicy Fortecznej 1-3 znajduje się działka o powierzchni 0,78 hektara, idealna na budowę domów wielorodzinnych. Podobne tereny znajdują się także w rejonie ulic Olbrachta i Kościuszki.

Dla osób zainteresowanych budową domów jednorodzinnych, Toruń przygotował działki o różnych powierzchniach na Rudaku oraz na Jarze przy ulicy Keplera. To doskonałe możliwości dla tych, którzy marzą o własnym domu w spokojnej i urokliwej okolicy.

Miasto Toruń stwarza szerokie możliwości inwestycyjne dla biznesu i mieszkańców. Dzięki różnorodności oferowanych nieruchomości, każdy może znaleźć coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy interesuje cię rozwój przemysłu, usługi czy budowa domu, oferta inwestycyjna Torunia jest warta uwagi.

Toruń is ready to present its latest investment offer, with various properties available for both businesses and residents. The prepared investment areas offer attractive possibilities for both industry and services, as well as for housing.

The city of Toruń has prepared these properties for sale through the Real Estate Management Department. The investment areas are located in various parts of the city, such as Abisynia, the northern part of the city, the vicinity of the Old Town, Bielany, and Mokre. These areas are not only enticing proposals for businesses but also beneficial for Toruń’s budget.

The Business Support Center, a municipal unit, has prepared an investment offer with these properties. For example, the Toruń-East Investment Zone offers attractive plots for services, production, warehouses, and storage. These areas are well-connected with national roads and highways.

The city also offers plots for residential construction. For example, at Chłopickiego 6 Street, there is an investment plot prepared for industry and services. There are also five plots located near Szosa Okrężna with a total area of over 1.5 hectares, close to the Nicolaus Copernicus University and Brzezina housing estate.

Toruń also offers plots for multi-family housing and services. At Forteczna 1-3 Street, there is a plot with an area of 0.78 hectares, ideal for the construction of multi-family houses. Similar areas can also be found in the vicinity of Olbrachta and Kościuszki streets.

For those interested in building single-family houses, Toruń has prepared plots of various sizes in Rudak and Jar areas, near Kepler Street. These are excellent opportunities for those who dream of their own home in a calm and charming neighborhood.

Toruń provides broad investment opportunities for businesses and residents. With the variety of properties offered, everyone can find something suitable for themselves. Whether you are interested in industrial development, services, or building a house, Toruń’s investment offer is worth considering.

The source of the article is from the blog anexartiti.gr