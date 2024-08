Twoje wyniki wyszukiwania

Moosomin – Miasto, które kusi dostępnymi domami

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 18 sierpnia, 2024 Miasto 0

Moosomin, małe miasteczko liczące 3,3 tysiąca mieszkańców, położone w południowo-wschodniej części prowincji Saskatchewan, pragnie zwiększyć swoją populację dwukrotnie i podjęło środki mające na to wpływ. W ramach swojego programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego, Moosomin oferuje roczne ulgi podatkowe dla każdego, kto zdecyduje się na budowę domu o wartości nie mniejszej niż 150 tysięcy dolarów kanadyjskich.

Jednakże lokalne władze nie poprzestały na tym. Przedstawiciele Moosomin ogłosili dodatkową zachętę dla potencjalnych budowniczych – 30 tysięcy dolarów kanadyjskich w gotówce dla każdej osoby, która zdecyduje się na wybudowanie domu na tutejszym obszarze. Moosomin, pomimo swojego rolniczego charakteru, dysponuje również kopalniami, rurociągami oraz zakładami przemysłowymi. Miejscowość pragnie wykorzystać te możliwości rozwoju, dla czego konieczne jest pozyskanie nowych mieszkańców.

Program wsparcia budownictwa mieszkaniowego w Moosomin zyskał wsparcie ze strony rządu federalnego. Znaczący wkład finansowy przewidziany jest dla zarówno inwestorów prywatnych, którzy budują własne domy, jak i dla firm budowlanych, które zajmują się wznoszeniem domów jednorodzinnych, a nawet przystosowują istniejące budynki do celów mieszkaniowych. Inwestorzy otrzymują środki pieniężne w wysokości 30 tysięcy dolarów kanadyjskich za pierwsze stanowisko mieszkalne, a dla każdego kolejnego 8 tysięcy dolarów kanadyjskich.

Problem braku rozwoju i utraty znaczenia dotyka wiele małych miasteczek zamieszkałych na obszarach wiejskich. Rząd federalny zauważył ten trend i wprowadził programy mające zachęcić nowych imigrantów do osiedlania się właśnie w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich. Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu McMaster i Uniwersytetu Wilfrieda Lauriera, coraz większa liczba imigrantów decyduje się na zamieszkanie w mniejszych i średnich społecznościach, zamiast wybierać metropolie takie jak Toronto, Vancouver czy Montreal. Programy te kierują imigrantów w miejsca, gdzie ich umiejętności są szczególnie potrzebne.

Reasumując, Moosomin, używając różnorodnych zachęt finansowych, dąży do zwiększenia swojej liczby mieszkańców. Poprzez dostępność nieruchomości oraz możliwości rozwoju gospodarczego, miasteczko stara się przeciwstawić tendencji malejącego znaczenia mniejszych miast w prowincji Saskatchewan.

The town of Moosomin, located in southeastern Saskatchewan, has implemented measures to double its population of 3,300 residents. As part of its housing construction support program, Moosomin offers annual tax breaks for anyone who decides to build a home worth at least CAD 150,000.

However, local authorities didn’t stop there. Representatives of Moosomin have announced an additional incentive for potential builders – CAD 30,000 in cash for anyone who chooses to build a home in the area. Despite its agricultural character, Moosomin also has mines, pipelines, and industrial plants. The town aims to leverage these development opportunities, which necessitates attracting new residents.

Moosomin’s housing construction support program has received support from the federal government. Significant financial contributions are provided to both private investors building their own homes and construction companies involved in the construction of single-family homes or the conversion of existing buildings for residential purposes. Investors receive CAD 30,000 for the first residential position, and CAD 8,000 for each subsequent position.

The lack of development and the loss of significance affect many small rural towns. The federal government has acknowledged this trend and introduced programs to encourage new immigrants to settle in smaller towns and rural areas. According to researchers from McMaster University and Wilfrid Laurier University, an increasing number of immigrants are choosing to live in smaller and medium-sized communities instead of selecting major cities such as Toronto, Vancouver, or Montreal. These programs direct immigrants to places where their skills are particularly needed.

In summary, Moosomin is aiming to increase its population by using various financial incentives. Through the availability of properties and economic development opportunities, the town is striving to counter the trend of declining significance in smaller towns in the province of Saskatchewan.

The source of the article is from the blog mgz.com.tw