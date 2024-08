Twoje wyniki wyszukiwania

Szybki wzrost popytu na mieszkania oznacza wydłużenie czasu sprzedaży

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 19 sierpnia, 2024 Miasto 0

Po zakończeniu programu dopłat „Bezpieczny kredyt 2 proc.” w drugiej połowie 2023 roku, popyt na mieszkania szybko wyhamował, a jednocześnie na rynek trafiło coraz więcej nowych ofert. Sytuacja różni się w zależności od miasta, gdzie Kraków i Poznań odnotowały spadek sprzedaży o ponad 20%. W Warszawie sprzedaż spadła o 3%, natomiast we Wrocławiu zanotowano wzrost o 33%. Jednak w przypadku wszystkich miast, liczba wprowadzonych do oferty mieszkań znacząco wzrosła, szczególnie w Warszawie i Wrocławiu, gdzie zanotowano wzrost o 50%.

Badanie przeprowadzone przez serwis Nieruchomosci-online.pl pokazuje, że znalezienie kupca na mieszkanie na rynku wtórnym trwa teraz dłużej niż w 2023 roku. Co prawda, większość respondentów w przypadku kawalerek twierdzi, że nie zauważyła większej zmiany, jednak odsetek pośredników sprzedających większe mieszkania, którzy odczuwają wydłużenie czasu sprzedaży, wynosi aż 69%.

Dodatkowo, brak programu wsparcia połączony z utrzymującymi się wysokimi cenami mieszkań sprawił, że popyt na kredyty hipoteczne również znacznie spadł. Dane Biura Informacji Kredytowej potwierdzają, że liczba wniosków o kredyt mieszkaniowy w lipcu 2024 roku była niższa o 30% w porównaniu do roku poprzedniego.

Okazuje się również, że sprzedaż domów jednorodzinnych i działek budowlanych również trwa obecnie dłużej niż w 2023 roku, choć w nieco mniejszym stopniu.

Ministerstwo rozwoju i technologii planuje wprowadzenie nowej formy wsparcia dla kupujących mieszkania, jednak ta propozycja budzi wiele kontrowersji i nie ma poparcia nawet w koalicji rządzącej. Ministerstwa, do których należą rodziny, finanse, fundusze, klimat, sprawiedliwość, a także Narodowy Bank Polski zgłosiły swoje zastrzeżenia, obawiając się, że proponowane rozwiązania mogą doprowadzić do jeszcze większego kryzysu na rynku mieszkaniowym.

The source of the article is from the blog reporterosdelsur.com.mx