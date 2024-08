Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost cen mieszkań w Polsce – perspektywa na przyszłość

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 22 sierpnia, 2024 Miasto 0

Według najnowszego raportu, trend spadających cen mieszkań, o którym informowano wcześniej, szybko się zakończył. W lipcu odnotowano wzrosty cen w 10 z 16 badanych miast. Przeciętna cena mieszkań oferowanych w Krakowie osiągnęła nowy poziom, 16 000 zł za metr kwadratowy, czyli o 26% wyższy niż rok temu. Również dane z Narodowego Banku Polskiego pokazują wzrosty cen transakcyjnych w większości badanych miast.

Warto zwrócić uwagę, że ceny mieszkań wzrosły nie tylko w ogłoszeniach, ale również w faktycznie zawieranych transakcjach. Ceny nowych mieszkań w siedmiu największych miastach wzrosły o 19% w porównaniu do roku poprzedniego, a cen używanych o 18%. Oczywiście, wzrost cen w porównaniu do poprzedniego roku nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany cenowe w drugiej połowie ubiegłego roku.

Jednak ważnymi czynnikami wpływającymi na dostępność mieszkań są również oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz poziom wynagrodzeń. W drugim kwartale tego roku odnotowano wzrost oprocentowania, co w połączeniu z wyższymi cenami mieszkań wpłynęło na spadek dostępności mieszkań kupowanych przy udziale kredytu.

Mimo to, są również pewne optymistyczne wieści. Prognozy dotyczące stóp procentowych w najbliższych latach sugerują możliwość ich obniżki. Kilka banków niedawno obniżyło oprocentowanie stałe poniżej 7%, co może wpłynąć pozytywnie na raty kredytowe. Jednak obniżki te mogą nie być odzwierciedlone w statystykach NBP, ponieważ coraz więcej kredytobiorców może wybierać oprocentowanie zmienne.

Wnioskiem jest to, że rynek nieruchomości w Polsce nadal jest dynamiczny i ożywiony, z tendencją do wzrostu cen mieszkań. Warto monitorować zarówno zmiany na rynku nieruchomości, jak i warunki kredytowe, aby podejmować świadome decyzje dotyczące zakupu nieruchomości.

Według najnowszego raportu, trend spadających cen mieszkań, o którym informowano wcześniej, szybko się zakończył. W lipcu odnotowano wzrosty cen w 10 z 16 badanych miast. Przeciętna cena mieszkań oferowanych w Krakowie osiągnęła nowy poziom, 16 000 zł za metr kwadratowy, czyli o 26% wyższy niż rok temu. Również dane z Narodowego Banku Polskiego pokazują wzrosty cen transakcyjnych w większości badanych miast.

Warto zwrócić uwagę, że ceny mieszkań wzrosły nie tylko w ogłoszeniach, ale również w faktycznie zawieranych transakcjach. Ceny nowych mieszkań w siedmiu największych miastach wzrosły o 19% w porównaniu do roku poprzedniego, a cen używanych o 18%. Oczywiście, wzrost cen w porównaniu do poprzedniego roku nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany cenowe w drugiej połowie ubiegłego roku.

Jednak ważnymi czynnikami wpływającymi na dostępność mieszkań są również oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz poziom wynagrodzeń. W drugim kwartale tego roku odnotowano wzrost oprocentowania, co w połączeniu z wyższymi cenami mieszkań wpłynęło na spadek dostępności mieszkań kupowanych przy udziale kredytu.

Mimo to, są również pewne optymistyczne wieści. Prognozy dotyczące stóp procentowych w najbliższych latach sugerują możliwość ich obniżki. Kilka banków niedawno obniżyło oprocentowanie stałe poniżej 7%, co może wpłynąć pozytywnie na raty kredytowe. Jednak obniżki te mogą nie być odzwierciedlone w statystykach NBP, ponieważ coraz więcej kredytobiorców może wybierać oprocentowanie zmienne.

Wnioskiem jest to, że rynek nieruchomości w Polsce nadal jest dynamiczny i ożywiony, z tendencją do wzrostu cen mieszkań. Warto monitorować zarówno zmiany na rynku nieruchomości, jak i warunki kredytowe, aby podejmować świadome decyzje dotyczące zakupu nieruchomości.

Related links:

– Narodowy Bank Polski

The source of the article is from the blog kewauneecomet.com