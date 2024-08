Twoje wyniki wyszukiwania

Prezydent Raciborza odmawia ulg podatkowych dla Rafako SA

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 24 sierpnia, 2024 Miasto 0

Prezydent Jacek Wojciechowicz zdecydowanie odmawia umorzenia zaległości podatkowych dla Rafako SA, mimo wcześniejszych deklaracji o zainteresowaniu się losem przedsiębiorstwa. Dominik Konieczny, radny opozycji, wyraził swoje niezadowolenie z braku działań włodarza miasta.

W swojej interpelacji Konieczny zasugerował, że deklaracje prezydenta są puste słowa, nie mające żadnego znaczenia. Podkreślił jednak, że ulga podatkowa, w postaci umorzenia podatku od nieruchomości dla Rafako SA, mogłaby realnie poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Zwrócił się do prezydenta z pytaniem, czy ten podejmie takie działanie.

Na odpowiedź radny czekał ponad miesiąc, aż do końca lipca. Jacek Wojciechowicz odrzucił prośbę o umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 1,6 miliona złotych, argumentując to problemami finansowymi samorządu, który musi zwiększyć zadłużenie i deficyt. Podkreślił, że podatki są niezbędne dla Gminy w celu realizacji jej zadań.

Decyzja prezydenta wywołała kontrowersje wśród mieszkańców i radnych. Część osób uważa, że ulgi podatkowe powinny być udzielane w trudnych sytuacjach, aby wspierać lokalne przedsiębiorstwa i chronić miejsca pracy. Inni natomiast podkreślają, że gmina musi uważnie zarządzać swoimi finansami, aby nie narazić się na większe problemy w przyszłości.

Prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz podkreślił, że ulgi podatkowe są instytucją wyjątkową i ich udzielanie wymaga rozważnego podejścia.

The article discusses the refusal of President Jacek Wojciechowicz to waive Rafako SA’s tax arrears, despite previous declarations of interest in the fate of the company. Councilor Dominik Konieczny expressed his dissatisfaction with the lack of action by the city’s leader.

In his interpellation, Konieczny suggested that the president’s declarations were empty words with no meaning. However, he emphasized that a tax relief, in the form of waiving property tax for Rafako SA, could realistically improve the company’s financial situation. He asked the president if he would take such action.

The councilor waited for a response for over a month, until the end of July. Jacek Wojciechowicz rejected the request to waive the tax arrears amounting to 1.6 million zlotys, citing financial problems of the local government, which needs to increase its debt and deficit. He stressed that taxes are necessary for the municipality to fulfill its tasks.

The president’s decision has sparked controversy among residents and councilors. Some believe that tax incentives should be granted in difficult situations to support local businesses and protect jobs. Others, however, emphasize that the municipality must carefully manage its finances to avoid larger problems in the future.

President Jacek Wojciechowicz of Raciborz emphasized that tax incentives are exceptional and their granting requires a cautious approach.

