Wzrost podatku od nieruchomości: Czy mieszkańcy mogą spodziewać się dalszych zwyżek?

25 sierpnia, 2024

Podatek od nieruchomości to jedna z kategorii podatków lokalnych, które podlegają deregulacji zależnej od inflacji w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja wyniosła 2,7% w pierwszej połowie 2024 roku. Oznacza to, że podatki lokalne w roku 2025 wzrosną o tę samą wartość procentową.

W ciągu ostatnich lat podatek od nieruchomości sukcesywnie wzrastał. Choć pojedyncze podwyżki mogą wydawać się nieznaczne, kumulacja tych zmian prowadzi do znaczącego wzrostu płatności. Eksperci szacują, że podatki lokalne wzrosły o około 30% w ciągu ostatnich dwóch lat. Maksymalna stawka podatku za 1 metr kwadratowy mieszkania wyniosła 0,89 zł w 2022 roku, a obecnie jest to już 1,15 zł.

Ministerstwo Finansów corocznie ustala maksymalną wysokość podatku od nieruchomości. Ostateczne stawki są jednak determinowane przez samorządy. Wiele gmin, zwłaszcza w miastach, decyduje się na przyjęcie najwyższych wartości określonych przez Ministerstwo. W rezultacie mieszkańcy mogą spodziewać się kolejnych podwyżek w 2025 roku, wynoszących około 0,03 zł/m2 dla mieszkań mieszkalnych i 0,89 zł/m2 dla lokali używanych do działalności gospodarczej. Oznacza to, że stawki wyniosą odpowiednio 1,18 zł/m2 dla mieszkańców i 33,99 zł/m2 dla przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać, że samorządy mają możliwość ustalania odmiennych stawek, ale nie mogą przewyższać wartości przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto, podatek od nieruchomości nie jest jedynym podatkiem lokalnym, który wzrośnie w roku 2025. Podwyżki objęną również podatek od samochodów ciężarowych, podatek od psa oraz opłaty środowiskowe w kurortach.

Wraz z rosnącymi podatkami lokalnymi, branża nieruchomości może odczuć pewne skutki. Wzrost podatków od nieruchomości może wpływać na opłacalność inwestycji w nieruchomości, zwłaszcza dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Wyższe stawki podatku mogą zmniejszyć zainteresowanie inwestorów, co może prowadzić do spowolnienia rynku nieruchomości.

Jednak należy zauważyć, że branża nieruchomości w Polsce, zwłaszcza w większych miastach, rozwija się dynamicznie. Popyt na mieszkania nadal jest wysoki, szczególnie w segmencie mieszkaniowym. Oczekuje się, że rosnące ceny mieszkań będą kontynuować się w nadchodzących latach.

Wzrost podatków lokalnych może wpływać na budżet gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Wyższe płatności podatkowe mogą ograniczać dostępność środków finansowych dla innych celów, takich jak oszczędzanie czy inwestowanie. Mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą być zmuszeni do dostosowania swojego budżetu, aby zmieścić się w nowych warunkach podatkowych.

Ponadto, wzrost podatków lokalnych może mieć wpływ na rynek wynajmu nieruchomości. Właściciele nieruchomości mogą decydować się na podniesienie czynszów w celu pokrycia wzrostu kosztów podatkowych. To może oznaczać wyższe koszty mieszkaniowe dla najemców i utrudniać dostęp do tańszego mieszkania.

W związku z tym, istotne jest, aby zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy, byli świadomi przewidywanego wzrostu podatków, planując swoje finanse i inwestycje. Dopasowanie się do nowej sytuacji podatkowej może wymagać zmian w budżecie i strategii finansowej.

