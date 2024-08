Twoje wyniki wyszukiwania

Ogłoszenie sprzedaży działki nr 367 w Świątkach, Szczecinek

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 26 sierpnia, 2024 Miasto 0

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłasza, że na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz na stronach internetowych: www.powiat.szczecinek.pl i www.powiatszczecinecki.bip.net.pl wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. Oznaczona jako działka nr 367 o powierzchni 0,8344 ha, znajduje się w obrębie ewidencyjnym nr 0027 Świątki miasta Szczecinek. Księgę wieczystą dla tej działki prowadzi Sąd Rejonowy w Szczecinku pod numerem KO1I/00034443/6.

Ta wiadomość otwiera nowe możliwości dla potencjalnych nabywców. Działka nr 367, położona w malowniczej okolicy Świątek, może stanowić doskonałą inwestycję dla osób poszukujących miejsca na budowę domu lub prowadzenie działalności gospodarczej. Jej powierzchnia wynosząca ponad 8000 metrów kwadratowych daje wiele miejsca do realizacji różnorodnych planów.

Obszar Świątek, należący do miasta Szczecinek, jest atrakcyjną lokalizacją dzięki swojemu pięknemu otoczeniu i dogodnym połączeniom komunikacyjnym. Bliskość szkół, sklepów oraz innych ważnych punktów usługowych sprawiają, że jest to wymarzone miejsce do życia.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia jest dostępny przez okres 21 dni. Osoby zainteresowane nabyciem działki nr 367 w Świątkach powinny jak najszybciej zapoznać się z ofertą i zgłosić swoje zainteresowanie odpowiednim organom. To doskonała szansa, aby spełnić marzenia o posiadaniu nieruchomości w tym urokliwym regionie.

This article announces the availability of a plot of land for sale in the Świątki area of Szczecinek, Poland. The announcement is made by the Zarząd Powiatu Szczecineckiego (County Board of Szczecinek) in accordance with the Act on Real Estate Management. The plot, designated as parcel number 367 and covering an area of 0.8344 hectares, is located within the Świątki registration area number 0027. The land is registered with the Szczecinek District Court under file number KO1I/00034443/6.

This news opens up new possibilities for potential buyers. The plot of land, situated in the picturesque surroundings of Świątki, could be an excellent investment opportunity for those looking to build a home or start a business. With its surface area of over 8,000 square meters, there is ample space for various plans and projects.

The Świątki area, belonging to the city of Szczecinek, is an attractive location due to its beautiful environment and convenient transportation connections. The proximity to schools, shops, and other important service points makes it an ideal place to live.

The list of available land for sale will be accessible for a period of 21 days. Individuals interested in purchasing parcel number 367 in Świątki should familiarize themselves with the offer and promptly notify the relevant authorities of their interest. This is an excellent opportunity to fulfill the dream of owning real estate in this charming region.

For more information, please visit the official website of the Powiat Szczecinecki at www.powiat.szczecinek.pl and the website of the Biuletyn Informacji Publicznej at www.powiatszczecinecki.bip.net.pl.

