Korzystne okazje licytacji nieruchomości w Szczecinie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 1 września, 2024 Miasto 0

Planujesz kupno nieruchomości w atrakcyjnej cenie? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na nadchodzące licytacje komornicze w Szczecinie. Licytacja komornicza może okazać się doskonałą okazją do zaoszczędzenia pieniędzy i nabycia wymarzonego mieszkania lub domu.

Oczywiście, licytacje domów to tylko część ofert, które można znaleźć na takich aukcjach. Oprócz nieruchomości, dostępne są również samochody, sprzęt RTV i AGD, lokale użytkowe, miejsca parkingowe oraz grunty. To szeroki zakres dóbr, które można kupić po bardzo korzystnych cenach.

Ceny wywoławcze w przypadku licytacji komorniczych są zazwyczaj ustalane na podstawie aktualnej wartości rynkowej danej rzeczy. Jednak sama aukcja może być zacięta, a licytanci konkurują o nabycie danego przedmiotu, co może znacząco podnieść cenę końcową.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w licytacji, musisz pamiętać o złożeniu rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej, która jest zaopatrzona w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu zgodnie z postanowieniem sądu. Przed wpłaceniem rękojmi lub ceny nabycia zawsze sprawdź numer konta bankowego i upewnij się, że jest on zgodny z informacjami udostępnionymi przez odpowiednie sądy rejonowe.

Przed przystąpieniem do licytacji zalecamy również skonsultowanie się z kancelarią komorniczą lub sądem, aby uzyskać wszelkie potrzebne informacje i upewnić się, że wszystkie procedury są prawidłowo wykonane.

Zatem jeżeli poszukujesz korzystnych okazji na rynku nieruchomości, warto śledzić licytacje komornicze w Szczecinie. Może to być idealna szansa na spełnienie swoich marzeń o własnym domu lub mieszkaniu.

The real estate industry in Szczecin is witnessing a significant rise in popularity, thanks to the upcoming foreclosure auctions. These auctions provide a great opportunity for potential buyers to acquire their dream homes or apartments at attractive prices. However, it is important to note that real estate is just a part of the wide range of items available at these auctions. Other items on offer include vehicles, electronic appliances, commercial properties, parking spaces, and land.

The starting prices for these foreclosure auctions are usually based on the current market value of the item being auctioned. However, the actual bidding process can be intense, with participants competing to acquire the desired asset, which could potentially drive up the final price.

If you are considering participating in a foreclosure auction, it is crucial to place a deposit equivalent to one-tenth of the estimated value of the item. This deposit can be made in cash or through a savings account that includes an authorization for the owner to withdraw the full amount according to the court’s decision. It is essential to verify the bank account details provided by the relevant district courts to ensure the transaction is valid.

Prior to engaging in a foreclosure auction, it is advisable to consult with a bailiff’s office or the court to obtain all the necessary information and ensure that all procedures are carried out correctly.

For those seeking favorable opportunities in the real estate market, keeping an eye on foreclosure auctions in Szczecin is highly recommended. It can be the perfect chance to fulfill your dreams of owning a home or apartment at a significantly reduced price.

The source of the article is from the blog windowsvistamagazine.es