Twoje wyniki wyszukiwania

Ośrodek „Bartek” w Bartkowej-Posadowej: Nowe życie dla opuszczonego obiektu nad Jeziorem Rożnowskim

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 17 września, 2024 Miasto 0

Opuszczony Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Bartek” w Bartkowej-Posadowej, który przez ponad 10 lat niszczeje nad brzegiem Jeziora Rożnowskiego, może otrzymać drugie życie. Starosta nowosądecki wystąpił do wojewody małopolskiego z prośbą o zgodę na sprzedaż nieruchomości oraz zlecił jej wycenę.

Ośrodek „Bartek”, który od lat straszy swoim zniszczonym wyglądem, kiedyś był miejscem szkoleń dla kadry więziennej z całego kraju oraz luksusowych sylwestrów. Obiekt był również dostępny dla wynajmu przez cały rok, przyciągając licznych gości swoim wysokim standardem i malowniczym położeniem. Z tarasu budynku rozciąga się widok na piękną Małpią Wyspę i wody jeziora.

Pomysł przekształcenia ośrodka w oddział zamiejscowy Zakładu Karnego w Nowym Sączu dla około 150 więźniów został porzucony z powodu braku akceptacji społecznej. Służba więzienna w końcu przekazała obiekt do Skarbu Państwa. Od 11 lat to starosta nowosądecki zarządza „Bartkiem” w ramach administrowania zleconymi zadaniami. Jednak obiekt nadal pozostaje pusty i popada w ruinę.

Wcześniej pojawił się pomysł wykorzystania ośrodka na potrzeby zakwaterowania żołnierzy, związany z utworzeniem 3. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Wojnarowej, gminie Korzenna. Niestety, ze względu na niemożliwość przebudowy ośrodka i zbyt dużą odległość od Wojnarowej, ten pomysł również nie został zrealizowany.

Starostwo nowosądeckie wielokrotnie wnioskowało do wojewody małopolskiego o sprzedaż ośrodka na wolnym rynku. Byli także zainteresowani inwestorzy, widzący potencjał w tym obiekcie. Nowy starosta nowosądecki, Tadeusz Zaremba, jest przekonany, że znajdzie się prywatny podmiot, który przekształci ośrodek w piękny hotel z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej, przystanią dla łódek i pomostem. Taki obiekt nie tylko ożywiłby tereny wokół jeziora, ale również zapewniłby zatrudnienie dla mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem. Starosta wystąpił zatem do wojewody małopolskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.

Obecnie trwa wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Po jej wykonaniu zostanie przekazana do wojewody. Czekamy na decyzję wojewody w sprawie zgody na sprzedaż. Jeśli zgoda zostanie udzielona, starosta ogłosi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – informuje Maria Olszowska, dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Warto zatem trzymać kciuki za to, aby opuszczony ośrodek „Bartek” zyskał nowego właściciela i odrodził się jako malowniczy hotel, przynoszący korzyści dla lokalnej społeczności i turystyki.

The abandoned training center „Bartek” in Bartkowa-Posadowa, which has been deteriorating for over 10 years on the shores of Lake Rożnów, may receive a second life. The starost of Nowy Sącz has requested permission from the voivode of Małopolska to sell the property and has commissioned its valuation.

The „Bartek” center, which has long been haunted by its damaged appearance, used to be a training facility for prison staff from all over the country as well as a venue for luxurious New Year’s Eve parties. The facility was also available for rent throughout the year, attracting numerous guests with its high standards and picturesque location. The terrace of the building offers a view of the beautiful Monkey Island and the lake.

The idea of transforming the center into a branch of the prison in Nowy Sącz for about 150 prisoners was abandoned due to a lack of social acceptance. The prison administration eventually handed over the facility to the State Treasury. For the past 11 years, the starost of Nowy Sącz has been managing „Bartek” as part of his assigned tasks. However, the facility remains vacant and is falling into ruin.

There was previously an idea to use the center for accommodating soldiers, related to the establishment of the 3rd Battalion of Podhale Riflemen in Wojnarowa, in the municipality of Korzenna. Unfortunately, due to the impossibility of renovating the center and its distance from Wojnarowa, this idea also did not materialize.

The Nowy Sącz County Office has repeatedly requested permission from the voivode of Małopolska to sell the center on the open market. There has also been interest from investors who see the potential in this facility. The new starost of Nowy Sącz, Tadeusz Zaremba, is convinced that a private entity will be found to transform the center into a beautiful hotel with direct access to the shoreline, a marina for boats, and a pier. Such a facility would not only revitalize the areas around the lake but also provide employment for the residents of the Gródek nad Dunajcem commune. Therefore, the starost has appealed to the voivode of Małopolska for permission to sell the property through an unrestricted tender.

Currently, the property is being valued by a property appraiser. Once the valuation is completed, it will be submitted to the voivode. We are awaiting the voivode’s decision on granting permission for the sale. If permission is granted, the starost will announce an open tender for the sale of the property, as informed by Maria Olszowska, the director of the Office for Promoting and Supporting Non-Governmental Organizations of the Nowy Sącz County Office.

Therefore, it is worth keeping our fingers crossed for the abandoned „Bartek” center to find a new owner and revive itself as a picturesque hotel that brings benefits to the local community and tourism.

The source of the article is from the blog myshopsguide.com