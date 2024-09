Twoje wyniki wyszukiwania

Weekend w Płocku: Odkryj miasto i korzystaj z atrakcyjnych rabatów!

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 24 września, 2024 Miasto 0

W najbliższy weekend, od 27 do 29 września, odbędzie się kolejna edycja akcji „Płock za pół ceny”. Wydarzenie to przyciąga turystów z różnych zakątków, dając im okazję do odkrywania nowych miejsc w mieście. Jednak nie tylko turyści mają powód do radości, również mieszkańcy Płocka mogą korzystać z licznych atrakcyjnych rabatów.

W akcji tym razem udział weźmie 32 przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże. Od gastronomii, przez sport i rekreację, aż po dziedzinę urody – w tej edycji udział biorą lokalne kawiarnie, restauracje, parke rozrywki, pływalnie, optyki, muzea, teatry i wiele innych. To doskonała okazja, by spróbować nowych miejsc, które wcześniej mogły nam umknąć.

Przygotowana lista punktów, w których można skorzystać z atrakcyjnych rabatów, jest naprawdę imponująca. W dziedzinie gastronomii znajdziemy takie miejsca jak Kawiarnio-cukiernia Smaczne Babki, Molo Cafe, Crazy Bubble czy Vergrano. Dla miłośników sportu i rekreacji będzie dostępna Sala Zabaw „Fikołki”, Park Trampolin „Adrenalina”, a także Pływalnia Jagiellonka, Ścianka Wspinaczkowa oraz Siłownia Arena – MOSiR. Nie zabraknie również ofert związanych ze zdrowiem i urodą, takich jak ta od ALAB laboratoria czy Esthetic Beauty Milena Tomczak.

W mieście Płocka nie brakuje również miejsc związanych z kulturą i edukacją. W ostatni weekend września warto odwiedzić Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej, Muzeum Żydów Mazowieckich, Muzeum Mazowieckie w Płocku czy Kino „Za rogiem”. To tylko niektóre z miejsc, które warto odwiedzić podczas akcji „Płock za pół ceny”.

Dodatkowo, biuro nieruchomości Żerański Development oferuje specjalną promocję dla zainteresowanych zakupem apartamentu. Dokonując zakupu apartamentu przy ul. Kazimierza Wielkiego, można skorzystać z rabatu na komórkę lokatorską o powierzchni 2,5 m2.

Wszystkie szczegółowe informacje o produktach i usługach, które będzie można nabyć w wybranych punktach o połowę taniej, można znaleźć na stronie akcji „Płock za pół ceny”. Nie przegap tej doskonałej okazji do poznania miasta, nowego jedzenia, kultury i atrakcji za niższą cenę!

The upcoming edition of the „Płock za pół ceny” (Płock at Half Price) event will take place from September 27th to 29th. This event attracts tourists from various parts of the country, giving them the opportunity to explore new places in the city. However, it’s not just tourists who have a reason to be excited, but also the residents of Płock who can take advantage of numerous attractive discounts.

This time, 32 businesses representing different industries will participate in the event. From gastronomy, sports and recreation, to the beauty industry – this edition includes local cafes, restaurants, amusement parks, swimming pools, optical shops, museums, theaters, and many more. It’s a great opportunity to try out new places that we may have missed before.

The prepared list of locations where you can enjoy attractive discounts is quite impressive. In the field of gastronomy, you can find places such as Kawiarnio-cukiernia Smaczne Babki, Molo Cafe, Crazy Bubble, and Vergrano. For sports and recreation enthusiasts, there will be access to the Fikołki Playroom, Adrenalina Trampoline Park, as well as the Jagiellonka Swimming Pool, Climbing Wall, and the Arena Gym – MOSiR. There will also be offers related to health and beauty, such as those from ALAB laboratories or Esthetic Beauty Milena Tomczak.

In Płock, there is no shortage of places related to culture and education either. In the last weekend of September, it’s worth visiting the Jerzy Szaniawski Dramatic Theater, the Middle Vistula and Wyszogród Land Museum, the Mazovian Jews Museum, the Mazovian Museum in Płock, or the „Za rogiem” Cinema. These are just a few of the places worth visiting during the „Płock za pół ceny” event.

Additionally, Żerański Development real estate agency offers a special promotion for those interested in buying an apartment. By purchasing an apartment on Kazimierza Wielkiego Street, you can take advantage of a discount on a 2.5 square meter storage unit.

Detailed information about the products and services that will be available at selected locations at half price can be found on the „Płock za pół ceny” event website. Don’t miss this excellent opportunity to discover the city, try new food, experience culture, and enjoy attractions at a lower price!

The source of the article is from the blog motopaddock.nl