Gmina Starachowice zakupuje atrakcyjną nieruchomość za 4 miliony 180 tysięcy złotych

27 września, 2024

Gmina Starachowice odniosła sukces w drugiej licytacji użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Wiosennej. Cena nabycia wyniosła 4 miliony 180 tysięcy złotych, co jest korzystną ofertą dla miasta. Nieruchomość składa się z sześciu działek gruntu o łącznej powierzchni 3,2795 ha, a użytkowanie wieczyste jest ważne do dnia 4 grudnia 2089 roku.

Licytacja odbyła się w Sądzie Rejonowym w Starachowicach, a Prezydent Miasta Marek Materek osobiście wziął w niej udział. W tej transakcji uczestniczył także przedstawiciel wierzyciela.

Wymagane było złożenie rekojmi w wysokości 555 tysięcy złotych, czyli 10% oszacowanej wartości nieruchomości. Cena wywoławcza wynosiła 2/3 oszacowania, czyli 3,7 miliona złotych. Po kilku postąpieniach, Gmina Starachowice złożyła propozycję zakupu za kwotę 4 miliony 180 tysięcy złotych, która została zaakceptowana.

Teraz przed Gminą Starachowice czekają kolejne procedury. Jeśli nie zostanie złożona skarga na postanowienie sądu w ciągu tygodnia, Gmina otrzyma wezwanie do zapłaty pozostałej kwoty nabycia po odjęciu wcześniej wpłaconej rekojmi. Termin na dokonanie pełnej zapłaty może wynieść nawet do miesiąca.

Ta nabyta nieruchomość jest niezwykle atrakcyjna dla miasta. W najbliższych latach planowana jest budowa drogi prowadzącej przez Starachowice. Gmina Starachowice już ma w planach inwestycję w budowę zbiorników retencyjnych oraz połączenie ulicy Ostrowieckiej z ulicą Miodową. Te działania pozwolą odpowiednio skomunikować ten obszar z osiedlem Południe. Ponadto, na terenie nabytej nieruchomości planowana jest budowa około 450 mieszkań w różnych formach użytkowania, co stanowi kolejny krok w kierunku rozwoju miasta.

The recently successful auction of the perpetual usufruct property located on Wiosenna Street in Gmina Starachowice has brought many new opportunities for the city. The property consists of six plots of land with a total area of 3.2795 hectares, and the perpetual usufruct is valid until December 4, 2089. The acquisition price of 4,180,000 Polish złoty is a favorable offer for the city.

The auction was held at the District Court in Starachowice, and Mayor Marek Materek personally participated in it. A representative of the creditor was also involved in this transaction.

A deposit in the amount of 555,000 Polish złoty, which is 10% of the estimated value of the property, was required. The starting price was set at two-thirds of the estimation, which is 3.7 million Polish złoty. After several rounds, Gmina Starachowice made a purchase proposal of 4,180,000 Polish złoty, which was accepted.

Further procedures now await Gmina Starachowice. If no appeal is filed against the court’s decision within a week, Gmina will receive a payment notice for the remaining amount after deducting the previously paid deposit. The deadline for full payment may take up to a month.

The acquired property is highly attractive for the city. In the coming years, the construction of a road leading through Starachowice is planned. Gmina Starachowice already has plans to invest in the construction of retention tanks and the connection of Ostrowiecka Street with Miodowa Street. These actions will help to effectively connect this area with the Południe housing estate. Furthermore, the construction of approximately 450 apartments in various forms of use is planned on the acquired property, which is another step towards the city’s development.

