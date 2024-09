Twoje wyniki wyszukiwania

Planowana linia kolejowa łącząca południową Małopolskę z Krakowem tworzy alternatywę dla drogich mieszkań

Przyszła linia kolejowa, która połączy południową Małopolskę z Krakowem, może znacznie zmienić sytuację na rynku nieruchomości. W związku z postępami prac nad ambitną inwestycją, nowe możliwości rozwoju komunikacyjnego, turystycznego i transportowego stają się coraz bardziej widoczne.

Najważniejsze skutki tej nowej inwestycji będą można dostrzec na ziemi nowosądeckiej i limanowskiej. Dzięki tej linii kolejowej podróż z Limanowej do Krakowa zajmie tylko 40 minut, a z Nowego Sącza – godzinę. To zupełnie nowa przyszłość komunikacji kolejowej, która otworzy wiele nowych możliwości. Region ten może stać się tzw. sypialnią Krakowa.

Kraków jest znany jako jedno z najdroższych miast w Polsce pod względem cen mieszkań, zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Jednak teraz, z tym szybkim i wygodnym połączeniem kolejowym, mieszkańcy mają alternatywę. Osoby z ziemi limanowskiej czy ziemi sądeckiej mogą zdecydować się na zakup nieruchomości w bardziej przystępnych cenach i dojeżdżać do pracy lub studiować w Krakowie.

Ponadto, zainteresowanie działkami o atrakcyjnych walorach krajobrazowych wśród mieszkańców dużych miast jest stale rosnące. Wraz z realizacją tej linii kolejowej spodziewamy się znacznego wzrostu popytu na tego typu nieruchomości w regionie. Możliwość korzystania z szybkiego połączenia z Krakowem sprawia, że wielu ludzi zdecyduje się na zamieszkanie na tym obszarze.

Dodatkowo, liczba studentów w Krakowie z roku na rok maleje. Obecnie blisko 130 tysięcy studentów studiuje w stolicy Małopolski, podczas gdy jeszcze kilkanaście lat temu ich liczba wynosiła około 200 tysięcy. Jednak na pozostałych małopolskich uczelniach, takich jak Nowy Sącz, Tarnów czy Nowy Targ, również uczy się kilkanaście tysięcy studentów. Dzięki nowej linii kolejowej, studenci z tych miast będą mieli znacznie łatwiejszy dojazd do Krakowa, co może przyczynić się do zwiększenia liczby mieszkańców regionu.

Realizacja planowanej linii kolejowej to bez wątpienia korzystny krok, który otwiera wiele perspektyw rozwoju i zmian na rynku nieruchomości w Małopolsce. Nowe połączenie kolejowe daje mieszkańcom nowe możliwości mieszkalne oraz znacznie ułatwi dojazd do pracy czy szkoły w Krakowie. To z pewnością rewolucja dla lokalnego rynku nieruchomości.

