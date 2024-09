Twoje wyniki wyszukiwania

Nieustannie rosnące zainteresowanie inwestorów parkami logistycznymi w Polsce

Inwestycja w parki logistyczne staje się coraz bardziej popularna w Polsce, zgodnie z doniesieniami Michała Stanisławskiego z firmy Panattoni. Transakcje na takie nieruchomości są coraz chętniej podejmowane przez inwestorów, a proces ich zawarcia trwa zazwyczaj około dwóch miesięcy.

Jednym z powodów takiego zainteresowania jest położenie parków logistycznych w strategicznych lokalizacjach, zapewniających dostęp do milionów konsumentów zarówno w kraju, jak i na rynkach zachodnich. Ponadto, obiekty są w pełni zkomercjalizowane i często mieści się w nich centrum dystrybucyjne prowadzone przez renomowanych operatorów logistycznych.

Warto również podkreślić, że parki logistyczne są coraz bardziej ekologiczne. Powoduje to zwiększone zainteresowanie inwestorów, którzy szukają zrównoważonych rozwiązań. Obiekty te często posiadają certyfikaty, które potwierdzają ich wysoką jakość ekologiczną, takie jak certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. W parkach logistycznych stosuje się zaawansowane systemy zarządzania energią, oświetlenie LED oraz ogranicza się zużycie wody.

Wnioskiem, jaki można wyciągnąć z rosnącego zainteresowania inwestorów parkami logistycznymi, jest fakt, że zarówno lokalizacja obiektu, jak i ekologiczne rozwiązania stanowią kluczowe czynniki wpływające na decyzję inwestycyjną. Dobra lokalizacja i dbałość o środowisko naturalne przekładają się na wartość nieruchomości i atrakcyjność dla potencjalnych najemców.

Według prognoz rynkowych, inwestycje w parki logistyczne w Polsce będą nadal rosły w najbliższych latach. Rośnie bowiem zapotrzebowanie na nowoczesne, ekologiczne obiekty logistyczne, które spełniają wymagania nowoczesnego rynku. Również wzrost e-commerce przyczynia się do zwiększonego popytu na parki logistyczne.

