Dobre sposobności na licytacji mieszkań od komornika w Szczecinie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 1 października, 2024 Miasto 0

Komornicze licytacje mieszkań w Szczecinie to okazja, którą często warto wykorzystać, jeśli szukasz atrakcyjnej ceny nieruchomości. Przeglądając oferty licytacji można znaleźć nie tylko domy, ale również inne interesujące przedmioty.

Licytacje komornicze to nie tylko sprzedaż domów, ale także samochodów, sprzętu RTV i AGD, lokali użytkowych, miejsc parkingowych oraz gruntów. To szerokie spektrum przedmiotów, które można nabyć po bardzo korzystnych cenach.

Ceny wywoławcze są zazwyczaj ustalane na podstawie aktualnej wartości rynkowej przedmiotu, ale sama licytacja może skutkować zaciętą walką o pożądane dobra i podnieść cenę końcową. Ważne jest, aby pamiętać, że przystępujący do przetargu licytant musi złożyć rękojmię w określonej wysokości, która wynosi jedną dziesiątą oszacowanej sumy. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w odpowiedniej książeczce oszczędnościowej.

Przed wpłaceniem rękojmi lub ceny nabycia warto sprawdzić numer konta bankowego, na który należy dokonać płatności. Numer konta kancelarii komorniczej lub sądu rejonowego można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego sądu rejonowego. Ważne jest, aby wszystkie informacje pochodziły z pewnego źródła i w razie wątpliwości skontaktować się bezpośrednio z kancelarią komorniczą lub sądem.

Warto śledzić ogłoszenia licytacji mieszkań od komornika w Szczecinie, ponieważ mogą one stanowić świetną możliwość dla tych, którzy szukają nieruchomości w atrakcyjnej cenie.

The source of the article is from the blog lisboatv.pt