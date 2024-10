Twoje wyniki wyszukiwania

Szymon Matuszyński dołącza do zespołu XYZ

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 3 października, 2024 Miasto 0

Szymon Matuszyński, doświadczony dziennikarz, dołącza do zespołu redakcyjnego XYZ, jako ekspert branży nieruchomościowej. Jego bogate doświadczenie w pracy dla różnych mediów oraz w zakresie public relations dla firm z sektora nieruchomości, sprawiają, że stanowi on cenny dodatek do redakcji XYZ.

Grzegorz Nawacki, założyciel i redaktor naczelny XYZ, przyznał, że Szymon był jedną z pierwszych osób, które odpowiedziały na ogłoszenie o stworzeniu wysokiej jakości mediów. Podczas rozmowy z Szymonem, Nawacki przekonał się, że warto dać mu szansę powrotu do świata mediów. Jego wszechstronna wiedza na temat rynku nieruchomościowego oraz znajomość kluczowych osób, z którymi współpracował, przyniosą wartość dodaną dla artykułów na łamach XYZ. Szymon wyróżnia się także ogromnym entuzjazmem i pomysłowością, co pozytywnie wpływa na rozwój mediów.

Szymon Matuszyński, który po 12 latach wraca do pracy dziennikarskiej, podkreśla, że media miały zawsze specjalne miejsce w jego sercu. Mimo że ich rola przez lata trochę oddaliła się od podstawowych wartości, które powinny być fundamentem dla dziennikarstwa, wizja Grzegorza Nawackiego skłoniła go do dołączenia do projektu, w którym słowo, zarówno pisane, jak i mówione, oparte jest na faktach, analizie i rzetelności dziennikarskiej.

To kolejny cenny transfer do redakcji XYZ. W tym tygodniu ogłoszono również, że Barbara Oksińska, specjalizująca się w energetyce i przemyśle, dołączyła do zespołu, przechodząc z Business Insidera. Ponadto, Marek Skawiński, dotychczasowy dyrektor departamentu polityki makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów, zostaje głównym ekonomistą XYZ.

The addition of Szymon Matuszyński, an experienced journalist, to the XYZ editorial team as a real estate industry expert brings valuable expertise to the publication. With his extensive experience working for various media outlets and in public relations for real estate firms, Matuszyński is well-equipped to contribute to the XYZ editorial team.

Grzegorz Nawacki, the founder and editor-in-chief of XYZ, mentioned that Matuszyński was one of the first individuals to respond to the announcement regarding the creation of a high-quality media platform. During the conversation with Matuszyński, Nawacki realized the value of giving him an opportunity to return to the world of media. Matuszyński’s comprehensive knowledge of the real estate market and his connections within the industry will bring added value to the articles published in XYZ. Additionally, Matuszyński’s enthusiasm and creativity positively influence the growth of the media platform.

Matuszyński, who is returning to journalism after 12 years, emphasizes that media has always held a special place in his heart. Although the role of media has drifted away from the fundamental values that should serve as the foundation of journalism, Grzegorz Nawacki’s vision convinced him to join the project where the written and spoken word is based on facts, analysis, and journalistic integrity.

This is another valuable addition to the XYZ editorial team. This week, it was also announced that Barbara Oksińska, who specializes in energy and industry, has joined the team from Business Insider. Additionally, Marek Skawiński, the former director of the macroeconomic policy department at the Ministry of Finance, has become the chief economist of XYZ.

The source of the article is from the blog revistatenerife.com