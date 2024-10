Twoje wyniki wyszukiwania

Warszawa prezentuje swoje inwestycje na EXPO REAL 2024

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 7 października, 2024 Miasto 0

Warszawa wśród światowych liderów inwestycji nieruchomościowych i rozwoju biznesu

Warszawa, stolica Polski, weźmie udział w targach EXPO REAL 2024, jednym z najważniejszych wydarzeń na świecie z zakresu nieruchomości i inwestycji, które odbędą się w Monachium, Niemcy. Tegoroczne targi stanowią idealną platformę dla miasta, aby zaprezentować swoje aktualne inwestycje oraz potencjał rozwoju gospodarczego. W ciągu trzech dni targów, reprezentanci Warszawy będą nawiązywać kontakty biznesowe i wymieniać się doświadczeniami z przedstawicielami innych miast, inwestorów, deweloperów i liderów rynku nieruchomości.

EXPO REAL to nie tylko miejsce spotkań biznesowych, ale również platforma inspirowania się globalnymi trendami i najlepszymi praktykami innych miast i krajów. Warszawa, konsekwentnie umacniająca swoją pozycję na biznesowej mapie Europy, prezentuje się jako nowoczesne, otwarte i przyjazne miasto, które stawia na zrównoważony rozwój. W auli targowej, Warszawa promuje pięć działek inwestycyjnych oraz ofertę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Przedstawiciele miasta są przekonani, że EXPO REAL 2024 przyniesie wiele korzyści, przyciągając potencjalnych inwestorów i umożliwiając wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi uczestnikami.

Warszawa – lider regionu biznesowego w Europie

Silna pozycja Warszawy jako europejskiego centrum biznesowego została potwierdzona przez wiele globalnych rankingów. Miasto zajęło wysokie miejsca w rankingu „European Cities and Regions of the Future 2024”, który ocenia miasta pod względem potencjału gospodarczego i finansowego. Warszawa została wyróżniona w kategoriach przyjazności biznesowej, potencjału ekonomicznego, efektywności kosztowej, kapitału ludzkiego i stylu życia, oraz strategii biznesowej. Warszawa jest również liderem pod względem nowoczesnej powierzchni biurowej i powierzchni handlowej w Polsce.

Nie tylko potencjał gospodarczy przyciąga inwestorów do Warszawy, ale także jakość życia, wspierana przez rozwinięty sektor kreatywny i bogatą ofertę kulturalną. Miasto stale przyciąga talenty, będąc drugim największym ośrodkiem akademickim w Europie. Warszawa wyznacza wysokie cele rozwoju, zgodne z jej strategicznym planem #Warszawa2030, a udział w targach EXPO REAL 2024 jest jednym z działań, które wpisują się w realizację tych założeń.

Warszawa na EXPO REAL 2024 – mocni partnerzy i inspirujące wydarzenia

Warszawa bierze udział w targach EXPO REAL 2024 wspólnie z 15 partnerami, reprezentującymi różne branże biznesowe. W ramach promocji warszawskiego sektora kreatywnego, prezentowane są wyroby wykonane przez lokalnych artystów i producentów. Na stoisku warszawskim, można znaleźć gadżety Love Poland Design, czekolady i praliny od Belvedere Cafe, naturalne kremy marki Hagi, a także opaski do spania zdobione wzorami haftu wilanowskiego. Przedstawiciele Warszawy prezentują bogactwo i różnorodność miasta, poprzez serwowanie kawy z warszawskiej palarni JAVA CAFE Speciality Roasters i noszenie odzieży od lokalnej marki Flawless.

Obecność Warszawy na EXPO REAL 2024 jest wyjątkową okazją do zaprezentowania innowacyjności i dynamiki miasta, oraz do nawiązania nowych partnerstw biznesowych. Targi stanowią platformę do wymiany doświadczeń i inspiracji z innymi miastami i ekspertami z branży nieruchomości. Warszawa, lider regionu w rozwoju gospodarczym, potwierdza swoją pozycję na arenie międzynarodowej jako atrakcyjne miejsce inwestycji i rozwoju biznesu.

The real estate and business development industry in Warsaw is thriving, as the city continues to strengthen its position as a leader in the region. Warsaw will be participating in EXPO REAL 2024, one of the most important events worldwide for real estate and investments, held in Munich, Germany. This expo provides an ideal platform for Warsaw to showcase its current investments and economic potential. Over the course of three days, representatives from Warsaw will build business connections and exchange experiences with representatives from other cities, investors, developers, and real estate market leaders.

EXPO REAL is not only a place for business meetings, but it also serves as a platform for inspiration from global trends and best practices of other cities and countries. Warsaw, actively solidifying its position on the business map of Europe, presents itself as a modern, open, and friendly city that prioritizes sustainable development. At the trade fair, Warsaw promotes five investment plots and its Public-Private Partnership (PPP) offerings. City representatives are confident that EXPO REAL 2024 will bring many benefits by attracting potential investors and facilitating the exchange of knowledge and experiences with other participants.

Warsaw’s strong position as a European business center has been confirmed by numerous global rankings. The city has achieved high rankings in the „European Cities and Regions of the Future 2024” ranking, which evaluates cities in terms of economic and financial potential. Warsaw has been recognized for its business-friendliness, economic potential, cost-effectiveness, human capital, lifestyle, and business strategy. Additionally, Warsaw is a leader in terms of modern office space and commercial areas in Poland.

Investors are attracted to Warsaw not only because of its economic potential but also because of its quality of life, supported by a developed creative sector and a rich cultural offering. The city consistently attracts talent, being the second-largest academic center in Europe. Warsaw sets ambitious development goals aligned with its strategic plan #Warsaw2030, and participation in EXPO REAL 2024 is one of the initiatives that contribute to the realization of these objectives.

Warsaw is participating in EXPO REAL 2024 alongside 15 partners representing various business sectors. As part of the promotion of the creative sector in Warsaw, the booth showcases products made by local artists and producers. Visitors can find Love Poland Design gadgets, chocolates and pralines from Belvedere Cafe, natural creams from the Hagi brand, as well as sleep masks adorned with Wilanów embroidery patterns. Representatives from Warsaw showcase the richness and diversity of the city by serving coffee from the Warsaw-based JAVA CAFE Speciality Roasters and wearing clothing from the local brand Flawless.

The presence of Warsaw at EXPO REAL 2024 is an exceptional opportunity to showcase the city’s innovation and dynamism, as well as to establish new business partnerships. The trade fair serves as a platform for exchanging experiences and inspiration with other cities and real estate experts. Warsaw, as a leader in the region’s economic development, confirms its position on the international stage as an attractive destination for investment and business development.

