Twoje wyniki wyszukiwania

Ograniczenia dla właścicieli domów jednorodzinnych bez świadectwa energetycznego

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 29 marca, 2024 Miasto 0

Tytuł: Nowe przepisy ograniczają sprzedaż domów bez świadectwa energetycznego

Nowe regulacje wprowadzone od 1 kwietnia dotyczą właścicieli domów jednorodzinnych, którzy nie posiadają świadectwa energetycznego. Od tego momentu, jeśli brakuje takiego dokumentu, nie będzie możliwości sprzedaży nieruchomości. Co decyzję powoduje i jak właściciele mogą się przygotować?

Wprowadzenie świadectw energetycznych w 2009 roku nie było nowością dla nowo budowanych domów i mieszkań. Jednak od 28 kwietnia 2023 roku konieczne jest uzyskanie audytu i świadectwa również podczas wynajmowania domu. Teraz przyszedł czas, aby także posiadacze starszych domów zwrócili uwagę na ten wymóg.

Obecnie właściciele domów zbudowanych przed 2009 rokiem będą musieli starać się o świadectwo charakterystyki energetycznej. Aby je uzyskać, będą musieli skorzystać z usług specjalistycznych firm zajmujących się audytami i posiadającymi uprawnienia do wystawiania świadectw. Przed skorzystaniem z usług danej firmy, warto sprawdzić, czy posiada ona odpowiednie certyfikaty oraz czy znajduje się w wykazie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Koszt zdobycia świadectwa energetycznego będzie zależał od wielkości miasta i firmy wykonującej audyt. W największych polskich miastach, cena może wynosić od kilkuset do nawet ponad 1500 złotych. W mniejszych miejscowościach można liczyć na niższe stawki, wahające się od 500 do 1000 złotych. Należy jednak pamiętać, że świadectwo trzeba będzie odnowić co 10 lat oraz przy znaczniejszych remontach, które wpływają na zużycie energii.

Przygotowanie do audytu polega na zebraniu niezbędnych dokumentów, takich jak projekt budowlany, oraz zapewnienie dostępu do domu audytorowi. Audytor będzie sprawdzał piec, instalacje, okna, drzwi, a także technologię, w jakiej dom został zbudowany. Wynikiem audytu będzie świadectwo charakterystyki energetycznej, które zawierać będzie informacje o rocznym zapotrzebowaniu na energię, współczynniku przenikania ciepła oraz informacje dotyczące zużycia energii.

Dotychczasowa kara za brak świadectwa wynosiła 10 tysięcy złotych, jednak notariusze nadal potwierdzali akty notarialne sprzedaży takich budynków. Nowe przepisy wprowadzają karę w wysokości kilku tysięcy złotych, którą notariusz ustali indywidualnie podczas sporządzania aktu notarialnego. Kontrola systemów grzewczych oraz danych zawartych na świadectwach ma być znacznie ściaśniła, grożąc audytorom konsekwencjami za błędne sporządzenie świadectwa.

Należy jednak podkreślić, że niektórzy właściciele nie zostaną objęci tym obowiązkiem. Budynek, który służy jako miejsce kultu lub działalności religijnej, może być wyłączony z konieczności uzyskania świadectwa. Ponadto, niektóre rodzaje budynków przemysłowych, mieszkalnych o małej powierzchni, budynków gospodarczych oraz gospodarstw rolnych również nie muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu promowanie efektywności energetycznej i wymuszenie dbałości o jakość energetyczną budynków. Właściciele domów jednorodzinnych powinni podjąć kroki niezbędne do uzyskania świadectwa energetycznego, aby uniknąć kłopotów przy sprzedaży swojej nieruchomości.

Title: New regulations limit the sale of houses without an energy certificate

New regulations introduced from April 1 apply to owners of single-family homes who do not have an energy certificate. From now on, if such a document is missing, there will be no possibility of selling the property. What is the reason behind this decision and how can owners prepare?

The introduction of energy certificates in 2009 was not a novelty for newly built homes and apartments. However, from April 28, 2023, it will be necessary to obtain an audit and certificate even when renting a house. Now is the time for owners of older homes to pay attention to this requirement as well.

Currently, owners of homes built before 2009 will have to apply for an energy performance certificate. To obtain this, they will have to use the services of specialized companies that conduct audits and have the authorization to issue certificates. Before using the services of a particular company, it is worth checking whether they have the necessary certificates and whether they are listed in the Ministry of Transport, Construction, and Maritime Economy’s register.

The cost of obtaining an energy certificate will depend on the size of the city and the auditing company. In the largest Polish cities, prices can range from several hundred to over 1500 Polish zlotys. In smaller towns, one can expect lower rates, ranging from 500 to 1000 Polish zlotys. However, it is important to remember that the certificate will need to be renewed every 10 years and in case of major renovations that affect energy consumption.

Preparing for the audit involves gathering necessary documents, such as the building project, and providing access to the house for the auditor. The auditor will check the heating system, installations, windows, doors, and the technology used in the construction of the house. The result of the audit will be an energy performance certificate, which will contain information about the annual energy demand, heat transfer coefficient, and energy consumption.

Previously, the penalty for lack of a certificate was 10,000 Polish zlotys, but notaries still confirmed notarial deeds for the sale of such buildings. The new regulations introduce a penalty of several thousand Polish zlotys, which the notary will determine individually when preparing the notarial deed. The control of heating systems and the data contained in the certificates will be significantly tightened, threatening auditors with consequences for incorrectly preparing the certificate.

However, it should be emphasized that some owners will not be subject to this obligation. A building used as a place of worship or religious activity may be exempted from the requirement to obtain a certificate. Additionally, some types of industrial buildings, small residential buildings, farm buildings, and agricultural holdings do not need to have an energy performance certificate.

The introduction of new regulations aims to promote energy efficiency and enforce the quality of energy in buildings. Owners of single-family homes should take necessary steps to obtain an energy certificate to avoid any difficulties when selling their property.