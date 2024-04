Twoje wyniki wyszukiwania

Ekskluzywny dom w Toruniu z ponad 2-milionowym przecenionym

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 1 kwietnia, 2024 Miasto 0

Egzotyczna posiadłość w Toruniu przyciąga uwagę potencjalnych kupujących. Luksusowa willa, położona przy ul. Osiedlowej 55, od dwóch lat czeka na swojego nowego właściciela. Budynek ten oferuje 13 pokoi, trzy niezależne strefy mieszkalne, garaż na sześć aut oraz zewnętrzny ogrzewany basen. Jednak to nie wszystko, co sprawia, że ta rezydencja wyróżnia się spośród innych nieruchomości.

Willa została usytuowana na przepięknie zalesionej działce, otoczonej granitowym podjazdem i marmurowymi fontannami w stylu włoskim. Nie sposób nie zauważyć rozległych tarasów oraz wnętrza, które emanuje willowym charakterem. Ekskluzywny wystrój budynku wyróżnia się marmurowymi schodami, poręczami z kutej stali oraz duże przestronne okna, które wpuszczają obfitą ilość naturalnego światła. Wszystko zostało zaprojektowane z niezwykłą dbałością o najdrobniejsze detale.

Jednak to, co przyciąga największą uwagę potencjalnych kupujących, to obniżona cena tej nieruchomości. Jeszcze rok temu willa kosztowała 11 milionów złotych, a obecnie można ją nabyć za 8,9 miliona złotych. Ta przecena wynosząca ponad 2 miliony złotych stworzała okazję dla nowego właściciela, który może teraz cieszyć się ekskluzywnym domem w przystępnej cenie.

Rezydencja w Toruniu jest doskonałym przykładem piękna i luksusu. Jej rozległy teren, przemyślana aranżacja wnętrza oraz obniżona cena stanowią zachętę dla potencjalnych nabywców, którzy pragną mieć unikatowe miejsce do życia. Niezależnie od tego, czy zdecydują się na korzystanie z basenu czy długie spacery po przyległym lesie, ta ekskluzywna willa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Nie ma wątpliwości, że zmiana właściciela tej nieruchomości przyniesie wielką satysfakcję i życie pełne luksusu.

The luxury villa in Toruń mentioned in the article is a part of the real estate industry. The real estate industry encompasses the buying, selling, and renting of properties, including residential, commercial, and industrial properties.

Market forecasts for the real estate industry in Poland show positive growth prospects. According to a report by PwC, the residential sector in Poland is expected to continue its upward trend, driven by factors such as low interest rates, increasing demand, and government incentives. The luxury property market, although smaller in size, also shows promising growth potential, as there is a niche market of affluent buyers looking for exclusive and upscale properties.

However, the industry is not without its challenges. One issue related to the real estate market in Poland is the scarcity of available land for development, especially in prime locations. This can lead to increased competition among developers and rising property prices. Additionally, fluctuations in the economy, changes in government policies, and interest rate movements can also impact the real estate market.

