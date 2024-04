Twoje wyniki wyszukiwania

Wyższe koszty posiadania domu utrudniają dostępność mieszkań w USA

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 1 kwietnia, 2024 Miasto 0

Według danych Zillow, amerykańscy mieszkańcy napotykają coraz większe trudności w posiadaniu własnego domu. Aby stać się właścicielem przeciętnego domu w USA w 2024 roku, konieczne będzie roczne zarobienie około 106 tysięcy dolarów. To oznacza wzrost o prawie 80% w ciągu zaledwie 4 lat, podczas gdy przeciętne płace wzrosły tylko o 23%.

Wzrost kosztów posiadania domu w stosunku do wzrostu wynagrodzeń staje się coraz bardziej niekorzystny. Nawet przy niewielkim wzroście płac, koszty zakupu nieruchomości rosną dynamicznie, utrudniając dostępność mieszkań dla przeciętnych Amerykanów.

Sytuacja jeszcze bardziej się pogarsza, gdy spojrzymy na indeks przystępności cenowej mieszkań w USA, opracowywany przez Narodowe Stowarzyszenie Pośredników Nieruchomości (NAR). Obecnie, ten indeks osiągnął najniższy poziom od ponad 40 lat, co oznacza, że coraz mniej rodzin może sobie pozwolić na kredyt hipoteczny na typowy dom, biorąc pod uwagę obecną sytuację cenową i dochodową.

Mimo spadku oprocentowania kredytów hipotecznych, które obecnie wynosi mniej niż 7%, sytuacja wciąż pozostaje trudna dla wielu gospodarstw domowych. Wysokie oprocentowanie w porównaniu do lat poprzednich utrudnia dostęp do kredytów hipotecznych dla wielu Amerykanów.

Oczekiwania na poprawę przystępności cenowej mieszkań w najbliższej przyszłości wydają się coraz bardziej niepewne. Amerykanie stają przed poważnymi wyzwaniami związanymi z dostępnością mieszkań na rynku, musząc dokonać wyboru między rosnącymi cenami nieruchomości a ograniczonymi możliwościami finansowymi.

