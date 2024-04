Twoje wyniki wyszukiwania

Jak zaoszczędzić przy kupnie mieszkania? Odbiór i niedoróbki

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 1 kwietnia, 2024 Miasto 0

Nowe mieszkanie to duże wydarzenie w życiu każdej osoby. Jednak przy zakupie nieruchomości deweloperskiej istnieje ryzyko przepłacenia ze względu na różne niedoróbki. Budowlańcy podpowiadają, jak uniknąć pułapek i zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jednym z najbardziej kosztownych błędów jest niedokładne sprawdzenie powierzchni mieszkania. Często deweloper popełnia błędy w obliczaniu faktycznej powierzchni, co może prowadzić do strat finansowych dla kupującego. Różnica nawet 1 mkw. może kosztować nawet 15 tysięcy złotych.

Innym częstym problemem są niedoróbki związane z wykończeniem mieszkania. Nieszczelne, porysowane i krzywe okna, niewłaściwie ułożone tynki, brak kątów prostych czy nierówne posadzki to tylko niektóre z niedoskonałości, które warto zauważyć przy odbiorze mieszkania. Warto również zwrócić uwagę na stan instalacji, w tym grzejników.

Deweloperzy często nie informują również o wytycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zgodnie z którymi powierzchnia pod ścianami murowanymi nie wlicza się do powierzchni użytkowej mieszkania. Jeśli taka wartość zostanie błędnie wpisana do księgi wieczystej, może to prowadzić do poważnych konsekwencji podatkowych dla kupującego.

Omawiane niedoróbki warto zgłaszać i zawierać w protokole odbioru. Należy również ustalić termin odbioru mieszkania i być przygotowanym na ewentualne opóźnienia. Po podpisaniu protokołu odbioru, deweloper ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, a następnie 30 dni na usunięcie usterek.

W celu uniknięcia ryzyka przepłacenia warto skorzystać z pomocy ekspertów przy odbiorze mieszkania. Koszt takiej usługi zależy głównie od metrażu mieszkania i zaczyna się od około 500 zł. Niezależnie od tego czy decydujemy się na zakup mieszkania czy budowę domu, warto dokładnie sprawdzić nieruchomość i zwrócić uwagę na wszelkie niedoskonałości.

According to industry reports, the real estate development industry in Poland has been experiencing steady growth over the past few years. Factors such as a strong economy, favorable interest rates, and increased demand for housing have contributed to the growth of the industry.

Market forecasts suggest that the demand for new properties, including apartments and houses, is expected to continue to rise in the coming years. This is driven by factors such as urbanization, changing demographics, and the desire for improved living standards. As a result, developers are likely to continue to invest in new projects to meet the growing demand.

However, there are also challenges and issues related to the industry. One of the main challenges is ensuring the quality of the construction and finishing of the properties. As mentioned in the article, buyers often encounter problems such as incorrect calculations of the actual area of the property and various construction defects. These issues can lead to financial losses for the buyers and damage the reputation of the developers.

Another issue is the lack of awareness or adherence to industry standards and guidelines. As mentioned, developers may not inform buyers about the guidelines set by the Polish Committee for Standardization regarding the calculation of usable space. This can result in discrepancies and potential tax consequences for the buyers.

To address these issues, it is important for buyers to thoroughly inspect the property before the purchase and include any defects in the acceptance protocol. It is also recommended to seek the assistance of experts who can provide independent assessments of the property’s condition and identify any potential issues.

In conclusion, while the real estate development industry in Poland offers opportunities for buyers to acquire new properties, it is important to be aware of the potential risks and challenges. By being vigilant, conducting thorough inspections, and seeking professional assistance, buyers can minimize the risk of overpaying and ensure a satisfactory purchase.