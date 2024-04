Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe nazwy ulic na Bemowie: Odejście od tradycji i nawiązanie do lokalnych bohaterów

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 2 kwietnia, 2024 Miasto 0

Biuro Geodezji i Katastru wystąpiło do Rady Dzielnicy Bemowo z wnioskiem dotyczącym zmiany nazw kilku ulic i stacji metra. Wskazano, że kolejne ulice będą nosiły nazwiska lokalnych bohaterów i wybitnych postaci z historii Bemowa. Decyzja ta spotkała się z aprobatą komisji kultury, promocji i sportu, a także Rady Dzielnicy. Nowe nazwy zostały poddane pod obrady Rady Warszawy i nie spodziewamy się większych zmian.

W ostatnich dniach dokonano zmiany nazwy jednej z ulic w parku Górczewska. Aleja Włodzimierza Strzyżewskiego została oznakowana na tablicach Miejskiego Systemu Informacji. Decyzja ta jest związana z osobą pana Strzyżewskiego, który był lokalnym dziennikarzem i zawodowym sportowcem. Zasłynął również jako twórca popularnej gry w ringo. Jego obecność w parku Górczewska, który jest miejscem uprawiania sportu i rekreacji, jest postrzegana jako trafne upamiętnienie.

Zespół Nazewnictwa Miejskiego nie zatwierdził natomiast propozycji nadania nazwy „majora Władysława Nawrockiego” jednej z ulic na Bemowie. Decyzję tę uzasadniono faktem, iż Nawrocki nie posiadł związków z Warszawą i jego upamiętnienie jest bardziej odpowiednie w miejscu, z którego pochodził. Przyjęto, że liczba poległych w czasie II wojny światowej jest tak duża, że niemożliwe jest nazwanie ulicami czy skwerami wszystkich zmarłych.

Warto również wspomnieć o zmianach na Chrzanowie. Ostatnio nadano nazwy „Żeńców” dla jednej z ulic, która istniała tam przez dziesięciolecia, a także „Człuchowska” dla przedłużenia innej ulicy. Te decyzje wpisują się w dążenie do nawiązania do historii i tradycji Bemowa.

Zmiana nazw ulic na Bemowie przynosi nowe perspektywy i oddaje hołd lokalnym bohaterom. Ta inicjatywa jest istotnym krokiem w kształtowaniu tożsamości dzielnicy i budowaniu więzi społecznych. Przebudowa przestrzeni publicznej pozwala mieszkańcom lepiej identyfikować się z miejscem, w którym żyją, i poznawać historię swojej społeczności.

The decision by the Biuro Geodezji i Katastru to change the names of several streets and metro stations in the Bemowo district has been met with approval by the committee for culture, promotion, and sport, as well as the District Council. The proposed new names will honor local heroes and prominent figures from Bemowo’s history. The decision is currently under consideration by the Warsaw City Council, and no significant changes are expected to be made. This initiative is an important step in shaping the identity of the district and strengthening social ties.

In recent days, one of the streets in Górczewska Park has been renamed. Aleja Włodzimierza Strzyżewskiego, in honor of a local journalist and professional athlete, has been marked with signs from the Miejski System Informacji. Strzyżewski was also known for creating a popular ringo game. His presence in the park, which is a place for sports and recreation, is seen as a fitting tribute.

However, the Zespół Nazewnictwa Miejskiego did not approve the proposal to name one of the streets in Bemowo after „major Władysław Nawrocki.” The decision was justified by the fact that Nawrocki had no connections to Warsaw, and it was deemed more appropriate to honor him in the place where he originated from. It was acknowledged that the number of casualties during World War II is so large that it is impossible to name streets or squares after all the deceased individuals.

Furthermore, there have been recent changes in Chrzanów. The names „Żeńców” and „Człuchowska” have been given to two streets, one of which has existed for decades, and the other is an extension of an existing street. These decisions are part of the ongoing efforts to connect with the history and traditions of Bemowo.

The renaming of streets in Bemowo brings new perspectives and pays tribute to local heroes. This initiative is a significant step in shaping the identity of the district and building social bonds. The transformation of public spaces allows residents to better identify with the place they live and learn about the history of their community.