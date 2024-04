Twoje wyniki wyszukiwania

Zostań właścicielem własnego domu w Toruniu – fantastyczna okazja dla marzycieli!

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 2 kwietnia, 2024 Miasto 0

Władze Torunia mają dobre wieści dla tych, którzy marzą o posiadaniu własnego domu w tej urokliwej miejscowości. Teraz mają szansę na zrealizowanie swoich marzeń. Miasto wystawiło na sprzedaż 4 działki na lewobrzeżu, w okolicach Fortu XV Twierdzy Toruń.

Te nieruchomości znajdują się w atrakcyjnej okolicy, na Osiedlu Rudak, otoczone domami jednorodzinnymi i zielenią. Działki są niezabudowane i porośnięte częściowo drzewami, czekając na swoich przyszłych właścicieli.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, działki te są przeznaczone pod budowę domów jednorodzinnych. Co więcej, są w zasięgu wszystkich niezbędnych sieci, takich jak prąd, woda, kanalizacja, gaz i internet.

Ceny wywoławcze dla tych działek zaczynają się od 500 000 złotych, a najdroższa z nich kosztuje 800 000 złotych. Jeśli chcesz mieć szansę na stanie się właścicielem jednej z tych działek, musisz wziąć udział w przetargu, który odbędzie się 25 czerwca. Jednak warto pamiętać, że przed przetargiem musisz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny działki. Termin na wpłatę wadium mija 20 czerwca, więc nie zapomnij o tym ważnym kroku!

Ta fantastyczna okazja jest nie tylko dla osób marzących o posiadaniu własnego domu, ale także dla deweloperów, którzy szukają okazji do inwestowania w budownictwo jednorodzinne. Działki te mają potencjał stworzenia pięknych domów dla przyszłych mieszkańców Torunia. Nie przepuść tej niepowtarzalnej okazji i zrealizuj swoje marzenia o własnym domu w tej urokliwej miejscowości!

The real estate industry in Torun is currently offering a great opportunity for individuals and developers looking to own or invest in single-family homes. The city has put up for sale four plots of land on the left bank of the Vistula River, in the vicinity of Fort XV of the Torun Fortress.

These properties are located in an attractive area, in the Rudak Housing Estate, surrounded by single-family houses and greenery. The plots are currently undeveloped and partially covered with trees, awaiting their future owners.

According to the spatial development plan, these plots are designated for the construction of single-family homes. Moreover, they are within reach of all necessary utilities such as electricity, water, sewage, gas, and internet.

The starting prices for these plots range from 500,000 to 800,000 Polish zlotys. If you wish to have a chance of becoming the owner of one of these plots, you must participate in the auction, which will take place on June 25th. However, it is important to note that before the auction, you must submit a deposit amounting to 10% of the plot’s price. The deadline for deposit payment is June 20th, so do not forget this crucial step!

This fantastic opportunity is not only for individuals dreaming of owning their own homes but also for developers who are seeking opportunities to invest in single-family housing. These plots of land have the potential to create beautiful homes for future residents of Torun. Do not miss out on this unique chance and make your dreams of owning a home in this charming city come true!

For more information on the real estate market in Torun and other available properties, you can visit the official website of the Torun City Council: www.torun.pl.