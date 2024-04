Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek nieruchomości w Polsce osiąga stabilizację

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 3 kwietnia, 2024

Autorzy raportu „Barometr Metrohouse i Credipass” donoszą, że po okresie znaczących wzrostów cen, pierwsze kwartały roku przynoszą pewną stabilizację na rynku wtórnym. Mimo to, potencjalni nabywcy mieszkań z drugiej ręki nie powinni oczekiwać dużych rabatów. Według analiz Metrohouse, ceny ofertowe mieszkań w trakcie ich ekspozycji na rynku są obniżane o kilka procent. W Krakowie obniżka wynosi jedynie 0,5%, a finalne negocjacje ceny transakcyjnej nie przekraczają 1%. Natomiast w Gdańsku właściciele wyceniają nieruchomości zdecydowanie wyżej, co skutkuje średnim obniżeniem oczekiwań sprzedających o 8,8%. W czasie negocjacji kupujący otrzymują mniej niż 1% zniżki od ostatniej ceny ofertowej. Największe rabaty – średnio 1,7% – można uzyskać we Wrocławiu.

Według Marcin Jańczuk, eksperta Metrohouse, na rynku nie widać jeszcze nowej fali potencjalnych nabywców. Sezonowość w branży nieruchomości i bardziej precyzyjne założenia nowego programu dopłat do kredytów mogą dopiero w drugim kwartale tego roku pobudzić zainteresowanie zakupem. Na razie wiadomo, że program „Na start” ma korzystać głównie dużym rodzinom, które otrzymają preferencyjne oprocentowanie kredytów. Rodziny bez dzieci mogą liczyć na 1,5% oprocentowanie, natomiast rodziny z co najmniej trójką dzieci – na 0%. Jednakże, według Andrzeja Łukaszewskiego, eksperta finansowego Credipass, nowy program może nie wpłynąć na rynek tak rewolucyjnie jak poprzedni. Mimo to, istnieje obawa przed kolejną falą wzrostu cen nieruchomości, która może wykraczać poza możliwości bankowych algorytmów kredytowych.

Sprzedający również wstrzymują się z transakcjami, czekając na wiążące informacje dotyczące programu dopłat. Niektórzy obawiają się, że może to prowadzić do dalszych podwyżek. Jednak według Marcin Jańczuka, sytuacja rynkowa obecna jest znacznie inna niż rok temu i program dopłat może mieć korzystny wpływ na duże rodziny. Nadzieja na dalszy wzrost cen jest również obecna wśród sprzedających, którzy wciąż wspominają okres wysokich cen z drugiej połowy 2023 roku.

