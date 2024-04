Twoje wyniki wyszukiwania

Zwiększenie sprzedaży nieruchomości przez deweloperów w Polsce

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 3 kwietnia, 2024 Miasto 0

Artystyczna wizja bloku mieszkalnego

W pierwszym kwartale 2024 roku deweloperzy w Polsce sprzedali niespełna 12,4 tys. lokali mieszkalnych, co stanowi wzrost o 14 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak odnotowano spadek o 7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dane Otodom Analytics pokazują, że w granicach największych miast, tj. Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław, sprzedano 15,9 tys. mieszkań od stycznia do marca 2024 roku. To oznacza wzrost o 6 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i ogromny wzrost o 120 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na koniec marca 2024 roku na rynku deweloperskim dostępnych było 43 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o blisko 17 proc. w porównaniu do trzech miesięcy wcześniej. Zwiększenie podaży w porównaniu z popytem spowodowało taki wzrost oferty. Warto jednak zauważyć, że sytuacja różni się w zależności od miasta.

Ten wzrost sprzedaży nieruchomości przez deweloperów w Polsce może świadczyć o stabilności rynku mieszkaniowego. Mimo pandemii i trudności związanych z nią, popyt na nowe mieszkania nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Deweloperzy starają się dostosować do zmieniających się potrzeb klientów, oferując różnorodne rozwiązania i nowoczesne projekty.

Wraz z rosnącą liczbą dostępnych mieszkań na rynku, kupujący mają większy wybór i możliwość znalezienia idealnego lokum. Jest to dobra wiadomość dla osób poszukujących mieszkania, zwłaszcza w największych miastach, gdzie popyt jest największy.

Mimo że sytuacja różni się w zależności od miasta, ogólnie można stwierdzić, że rynek nieruchomości deweloperskich w Polsce rozwija się dynamicznie. Wysoka sprzedaż i rosnąca podaż oznaczają większą konkurencję między deweloperami, co może wpływać na bardziej korzystne warunki zakupu dla potencjalnych nabywców.

The real estate development industry in Poland has experienced significant growth in the first quarter of 2024. According to Otodom Analytics, developers in Poland sold nearly 12,400 residential units during this period, representing a 14% increase compared to the previous year. However, there was a 7% decline in sales compared to the previous quarter.

The data also reveals that within the major cities of Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warsaw, and Wrocław, a total of 15,900 apartments were sold from January to March 2024. This reflects a 6% increase from the previous quarter and a tremendous 120% increase compared to the previous year.

At the end of March 2024, there were approximately 43,000 apartments available on the developer market, indicating a nearly 17% increase compared to three months earlier. This surge in supply may be attributed to the growing demand in the market. It is worth noting, however, that the situation varies depending on the city.

The increased sales of properties by developers in Poland can be seen as a sign of stability in the housing market. Despite the challenges posed by the pandemic, the demand for new apartments remains high. Developers are striving to adapt to changing customer needs by offering a diverse range of solutions and modern projects.

With the growing number of available apartments in the market, buyers now have a wider selection and the opportunity to find their ideal home. This is particularly good news for those searching for properties in the major cities, where demand is the highest.

Although the situation differs across cities, it can be generally concluded that the real estate development market in Poland is experiencing dynamic growth. The high sales volume and increasing supply translate into greater competition among developers, potentially leading to more favorable purchasing conditions for potential buyers.

For more information on the Polish real estate market, you can visit rynekpierwotny.pl.