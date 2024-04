Twoje wyniki wyszukiwania

Kwietniowe posiedzenie RPP: stopki procentowe bez zmian

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 4 kwietnia, 2024 Miasto 0

Na ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w dniach 3 i 4 kwietnia 2024 r. nie doszło do zmiany wysokości stóp procentowych. Stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc., stopa lombardowa pozostaje na poziomie 6,25 proc., a stopa depozytowa utrzymuje się na wartości 5,25 proc. Stopa redyskontowa weksli wynosi 5,80 proc., a stopa dyskontowa weksli to 5,85 proc. Takie działanie ze strony RPP ma istotne konsekwencje dla kredytobiorców, którym raty kredytów mogą się zmienić o niewielką kwotę.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej odpowiadała oczekiwaniom analityków, którzy już wcześniej przewidywali brak zmian w wysokości stóp procentowych. Choć inflacja w marcu była niższa niż oczekiwano, ekonomiści wskazują, że istnieje wiele czynników niepewności, które mogą wpływać na dalsze kształtowanie się inflacji. Dlatego powstrzymanie się od obniżki stóp procentowych jest uzasadnione w obecnej sytuacji.

Popyt na kredyty hipoteczne w ostatnich miesiącach wzrósł, zwłaszcza po zakończeniu Programu Bezpieczny Kredyt. W marcu 2024 roku liczba osób ubiegających się o kredyt hipoteczny wzrosła o ponad 11 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Pomimo spowolnienia, popyt nadal pozostaje relatywnie wysoki w porównaniu do okresu sprzed roku. To może wpłynąć na dalsze wzrosty inflacji w najbliższych miesiącach.

Ogólnie rzecz biorąc, RPP utrzymuje wysokość stóp procentowych na niezmienionym poziomie, ale analizuje z dużą ostrożnością zmieniające się warunki ekonomiczne i inflacyjne. Decyzje dotyczące przyszłych obniżek stóp będą podejmowane na podstawie aktualnej sytuacji i prognoz ekonomicznych.

