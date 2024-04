Twoje wyniki wyszukiwania

Luka na rynku biurowym staje się faktem, ale luksusowe nieruchomości są odporne na wahania

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 4 kwietnia, 2024 Miasto 0

Według danych Walter Herza, Warszawa wkrótce zmierza w kierunku deficytu biur. Obecnie miasto posiada 6,2 miliona metrów kwadratowych biur, z czego tylko 300 tysięcy metrów kwadratowych jest w trakcie budowy. To znacznie mniej niż w hossie rynkowej, gdy w realizacji było nawet 800–850 tysięcy metrów kwadratowych. Analitycy przewidują, że w 2024 roku do użytku zostanie oddanych jedynie około 90 tysięcy metrów kwadratowych nowych biur. Brak biur jest szczególnie odczuwalny w centrum miasta, gdzie wskaźnik pustostanów wynosi zaledwie 3-4%.

Niemożność zaspokojenia rosnącego popytu na biura otworzyła nowe możliwości na rynku nieruchomości. Konieczność poszukiwania innych sektorów do rozwoju sprawia, że deweloperzy zwracają się ku rynkowi nieruchomości premium. Najnowsze trendy wskazują, że segment luksusowych mieszkań i domów jest odporny na zmiany w stopy procentowe. Nieruchomości w tej kategorii cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród przedsiębiorców, którzy prowadzą dochodowe interesy lub mają bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi firmami. Warto również zauważyć, że wiele biznesów osiąga sukces nie tylko w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, ale również w mniejszych miejscowościach, takich jak Bydgoszcz, Bielsko-Biała czy Poznań. W tych regionach również rozwija się rynek luksusowych nieruchomości. Jednakże, mimo że luksusowe apartamenty i domy zazwyczaj nie tracą na wartości, w okresie głębszej recesji zainteresowanie takimi nieruchomościami może tymczasowo zmniejszyć się. Popyt może być ograniczony przez przedsiębiorców, którzy w okresie kryzysu wolą powstrzymać się od zakupu nowych, luksusowych nieruchomości.

Według danych Walter Herza, Warszawa zmierza w kierunku deficytu biur, co otwiera nowe możliwości na rynku nieruchomości. Obecnie miasto posiada 6,2 miliona metrów kwadratowych biur, z czego tylko 300 tysięcy metrów kwadratowych jest w trakcie budowy. Przewiduje się, że w 2024 roku do użytku zostanie oddanych jedynie około 90 tysięcy metrów kwadratowych nowych biur. Brak biur jest szczególnie odczuwalny w centrum miasta, gdzie wskaźnik pustostanów wynosi zaledwie 3-4%.

Z powodu niemożności zaspokojenia rosnącego popytu na biura, deweloperzy zwracają się ku rynkowi nieruchomości premium. Trendy wskazują, że segment luksusowych mieszkań i domów jest odporny na zmiany w stopy procentowe. Nieruchomości w tej kategorii cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród przedsiębiorców, którzy prowadzą dochodowe interesy lub mają bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi firmami.

Rynek luksusowych nieruchomości rozwija się nie tylko w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, ale również w mniejszych miejscowościach, takich jak Bydgoszcz, Bielsko-Biała czy Poznań. W tych regionach również można zauważyć wzrost popytu na ekskluzywne nieruchomości.

Jednakże, w okresie głębszej recesji zainteresowanie luksusowymi nieruchomościami może tymczasowo zmniejszyć się. Przedsiębiorcy często wolą powstrzymać się od zakupu nowych, luksusowych nieruchomości w okresie kryzysu. Mimo to, luksusowe apartamenty i domy zazwyczaj nie tracą na wartości, co czyni je nadal atrakcyjnymi inwestycjami.

W artykule poruszono także kwestię rozwoju rynku nieruchomości premium w Polsce. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości w Warszawie i innych miastach w Polsce, można odwiedzić stronę HLB Polska.

Market forecasts:

Z prognoz wynika, że poziom deficytu biur w Warszawie będzie się utrzymywał w najbliższych latach. Ze względu na ograniczoną dostępność biur, oczekuje się wzrost cen wynajmu, zwłaszcza w centrum miasta. Firmy będą musiały reagować na ten trend, szukając innych rozwiązań, takich jak remote work czy relokacja do innych lokalizacji.

Issues related to the industry or product:

Głównym problemem związanym z niedoborem biur jest trudność w znalezieniu odpowiedniej przestrzeni dla nowo powstających firm oraz dla przedsiębiorstw planujących rozwój. Brak biur może wpływać na ograniczenie wzrostu gospodarczego i spowodować trudności w przyciąganiu inwestorów.

Ponadto, zwiększenie liczby osób pracujących zdalnie, jako reakcję na niedobór biur, stawia przed firmami nowe wyzwania z zakresu organizacji pracy, komunikacji zespołowej i utrzymania odpowiedniej produktywności.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat deficytu biur w Warszawie oraz wpływu na rynek nieruchomości, można zapoznać się z artykułem na PropertyNews.pl.