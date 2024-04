Twoje wyniki wyszukiwania

Stary szpital w Radomsku ma nowego właściciela

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 4 kwietnia, 2024 Miasto 0

Działka o powierzchni 0,4151 ha, na której znajduje się stary szpital w centrum Radomska, została sprzedana na przetargu. Firma Belzacka PT Development Sp. z o. o. Sp. komandytowa z Piotrkowa Tryb. nabyła nieruchomość za kwotę 1.010.000 zł, przewyższając cenę wywoławczą opiewającą na 1.000.000 zł.

Nie tylko budynek szpitala, ale także osiem innych budynków znajdujących się na działce zostaną rozebrane, ponieważ każdy z nich posiada zgodę na rozbiórkę. Mimo braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość objęta jest decyzją o warunkach zabudowy, które obejmują m.in. budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynku biurowo-handlowo-usługowego.

Ta sprzedaż otwiera nowe możliwości dla strefy centralnej Radomska. Nabywca będzie mógł wykorzystać tę przestrzeń w sposób nowatorski i zgodny z aktualnymi potrzebami społeczno-gospodarczymi. Dzięki dostępowi do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej, działka ta jest atrakcyjna dla inwestorów z wielu różnych branż.

Stary szpital był nieodłącznym elementem miasta przez wiele lat, ale teraz zaczyna się nowy rozdział w historii tej nieruchomości. Sprzedaż tej działki i budynków otwiera drzwi do rozwoju i modernizacji centrum Radomska, co przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności.

The sale of the 0.4151 ha plot of land in the center of Radomsko, which includes an old hospital building, marks a new chapter in the history of this property. The purchasing company, Belzacka PT Development Sp. z o. o. Sp. komandytowa, from Piotrkow Trybunalski, acquired the property for a price of 1,010,000 PLN, exceeding the starting price of 1,000,000 PLN.

Not only the hospital building but also eight other buildings located on the plot will be demolished, as each of them has the necessary permits for demolition. Despite the lack of a local spatial development plan, the property is covered by a decision on building conditions, which include the construction of two multi-family residential buildings and a commercial office building.

This sale opens up new possibilities for the central zone of Radomsko. The purchaser will be able to utilize this space in an innovative way, aligned with current socio-economic needs. With access to energy, water, sanitation, and gas networks, this plot of land is attractive to investors from various industries.

The old hospital has been an integral part of the city for many years, but now a new chapter begins in the history of this property. The sale of this plot and buildings opens the doors to the development and modernization of the center of Radomsko, which will bring benefits to the local community.

For more information on the real estate industry in Radomsko and current market forecasts, you can visit RadomskoLBl.

To stay updated on the latest news and issues related to the real estate sector in Poland, you can visit Puls Biznesu.