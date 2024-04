Twoje wyniki wyszukiwania

Czynsze w Wielkiej Brytanii wzrosły o ponad 500 złotych!

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 5 kwietnia, 2024 Miasto 0

Według najnowszych danych rządowej strony ons.gov.uk, czynsze w sektorze prywatnym w Wielkiej Brytanii wzrosły o około 9% w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do lutego). Średnio, czynsz miesięczny w Anglii wynosi teraz 1276 funtów, co oznacza wzrost o 102 funty w porównaniu do poprzedniego roku.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii uległy niewielkiemu spadkowi. Według portalu Gov.uk, średnia cena domu w Wielkiej Brytanii wynosi teraz 282 000 funtów, co oznacza spadek o 0,6% w porównaniu do poprzedniego roku.

Analizując sytuację na rynku nieruchomości w lutym, można zauważyć, że ceny domów wzrosły o 0,7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, osiągając roczny wzrost na poziomie 1,2%. Jest to pozytywny sygnał na tle wcześniejszych spadków.

Prognozy cen nieruchomości na przyszłość różnią się w zależności od analizujących podmiotów. HSBC i Nationwide przewidują stabilizację cen, podczas gdy prognozy Rightmove i Zoopla wskazują na spadek o 1% i 2% odpowiednio. Natomiast Halifax przewiduje spadek cen w przedziale od 2% do 4%.

Warto również wspomnieć o ułatwieniach finansowych, które rząd wprowadził w celu zachęcenia do kupna i sprzedaży nieruchomości. Podatek od zysków kapitałowych został obniżony z 28% do 24%, co może zachęcić właścicieli do sprzedaży nieruchomości i zwiększyć dostępność dla potencjalnych kupujących.

Mimo pewnych turbulencji na rynku nieruchomości, sytuacja nadal wygląda obiecująco, a prognozy na przyszłość są zróżnicowane. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, warto śledzić dalszy rozwój sytuacji na brytyjskim rynku nieruchomości.

Według danych rządowej strony ons.gov.uk, sektor prywatnych czynszów w Wielkiej Brytanii odnotował wzrost o około 9% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co oznacza znaczący skok. Średni miesięczny czynsz w Anglii wynosi teraz 1276 funtów, co stanowi wzrost o 102 funty w porównaniu do roku poprzedniego.

Jednak należy zauważyć, że ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii nieco spadły. Według portalu Gov.uk, średnia cena domu w kraju wynosi teraz 282 000 funtów, co oznacza spadek o 0,6% w porównaniu do roku poprzedniego.

Podczas analizy rynku nieruchomości w lutym można zauważyć, że ceny domów wzrosły o 0,7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co przekłada się na roczny wzrost na poziomie 1,2%. Jest to pozytywny sygnał w porównaniu do wcześniejszych spadków.

Prognozy dotyczące cen nieruchomości w przyszłości różnią się w zależności od badających podmiotów. HSBC i Nationwide przewidują stabilizację cen, podczas gdy prognozy Rightmove i Zoopla wskazują na spadek o odpowiednio 1% i 2%. Natomiast Halifax przewiduje spadek cen w przedziale od 2% do 4%.

Warto również wspomnieć o rządowych ułatwieniach finansowych mających na celu zachęcenie do kupna i sprzedaży nieruchomości. Obniżono podatek od zysków kapitałowych z 28% do 24%, co może zachęcić właścicieli do sprzedaży nieruchomości i zwiększyć dostępność dla potencjalnych kupujących.

Mimo istnienia pewnych turbulencji na rynku nieruchomości, sytuacja nadal wygląda obiecująco, a przewidywania na przyszłość są zróżnicowane. Aby być na bieżąco z rozwojem sytuacji na brytyjskim rynku nieruchomości, warto śledzić najnowsze informacje.