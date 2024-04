Twoje wyniki wyszukiwania

Zduńska Wola planuje budowę nowoczesnych mieszkań przy ul. Chełmońskiego

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 5 kwietnia, 2024 Miasto 0

Zduńska Wola, piękne miasto położone w centrum Polski, przygotowuje się do budowy nowych bloków mieszkalnych przy ul. Chełmońskiego. Zgodnie z informacjami, inwestycja otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów złotych ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego.

Docelowy projekt zakłada powstanie dwóch budynków, w których znajdzie się aż 60 komfortowych mieszkań o różnym metrażu, od 28 do 60 metrów kwadratowych. Ta inicjatywa, realizowana w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Krajowego Zasobu Nieruchomości, ma na celu zapewnienie dostępnego i przystępnego cenowo mieszkania dla osób, które nie posiadają swojego własnego lokum, ale mają stabilne dochody.

Ważną informacją jest fakt, że każde z mieszkań będzie miało przypisane miejsce parkingowe, a także komórkę lokatorską w piwnicy. Projekt zakłada również dostępność miejsca do przechowywania wózków i rowerów. Z kolei pomiędzy budynkami powstanie urokliwy plac zabaw, który będzie idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi.

Cały projekt został przygotowany przez cenioną Pracownię Projektowania i Realizacji Abramski i Żurek z Gdańska. Pozwolenie na budowę już zostało wydane, a oficjalny start prac budowlanych planowany jest na 24 października 2023 roku.

Zduńska Wola, będąca członkiem spółki SIM KZN Łódzkie Centrum, dołączyła do innych samorządów w celu realizacji Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Celem tej inicjatywy jest budowanie tanich mieszkań dla osób i rodzin, które nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego, a ich dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne.

Inwestycja w nowoczesne mieszkania przy ul. Chełmońskiego to kolejny krok Zduńskiej Woli w kierunku zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla swoich mieszkańców. Projekty takie jak ten przyczyniają się do rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

The construction project of new residential buildings on Chełmońskiego Street in Zduńska Wola, Poland, is expected to receive over 5 million złotych in funding from the Bank Gospodarstwa Krajowego. The aim of this initiative, carried out under the National Real Estate Social Housing Initiative, is to provide affordable housing for individuals who do not own their own homes but have stable incomes.

The planned project includes the construction of two buildings, accommodating a total of 60 comfortable apartments ranging from 28 to 60 square meters. It is worth noting that each apartment will come with an assigned parking space and a storage unit in the basement. The project also includes provisions for storage space for strollers and bicycles. Additionally, a charming playground will be created between the buildings, ideal for families with children.

The entire project has been developed by the esteemed Abramski and Żurek Design and Implementation Studio from Gdańsk. The construction permit has already been issued, and the official start of the building works is scheduled for October 24, 2023.

Zduńska Wola, as a member of the SIM KZN Łódzkie Centrum partnership, has joined other local governments in implementing the Social Housing Initiative. The goal of this initiative is to construct affordable housing for individuals and families who are unable to qualify for a mortgage but earn too much to be eligible for public housing.

The investment in modern apartments on Chełmońskiego Street is another step taken by Zduńska Wola towards ensuring suitable housing conditions for its residents. Projects like this contribute to the city’s development and improve the quality of life for its inhabitants.

For more information on the Bank Gospodarstwa Krajowego and its involvement in funding similar projects, visit their website at link name.

To learn more about the SIM KZN Łódzkie Centrum and their housing initiatives, visit their official website at link name.