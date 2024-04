Twoje wyniki wyszukiwania

Nowa inwestycja na Mokotowie: Grupo Lar Polska i Hanner planują wspólny projekt mieszkalny

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 5 kwietnia, 2024 Miasto 0

Pod koniec marca, Grupo Lar Polska i litewski deweloper Hanner podpisali umowę o wspólnym przedsięwzięciu na terenie Mokotowa. Firma zakupiła działkę przy ulicy Postępu o powierzchni 3 085 metrów kwadratowych, na której powstanie nowoczesny budynek mieszkalny.

Grupo Lar Polska i Hanner, potwierdzając swoje partnerskie podejście, zdecydowały się na zakup tej nieruchomości, mając na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na nowoczesne mieszkania w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Warszawy. Mokotów, ze swoim biznesowym charakterem, jest znany jako miejsce zamieszkania wielu warszawiaków, a obie firmy jest dumny, że będą mogły wesprzeć plany i aspiracje wielu osób.

W ramach tej współpracy joint venture Grupo Lar Polska i Hanner planują zrealizować kilka inwestycji mieszkaniowych o łącznej wartości około 1 mld zł. Projekty te obejmują budowę około 1300 mieszkań w najbardziej atrakcyjnych dzielnicach stolicy. Zakup działki na Mokotowie to kolejny krok w tym ambitnym planie.

Biorąc pod uwagę sukces firmy Grupo Lar Polska w obecnie prowadzonych projektach, takich jak Ursynów #22, gdzie powstanie ponad 170 mieszkań, inwestycja na Mokotowie ma na celu wzmocnienie pozycji dewelopera na polskim rynku nieruchomości. Zarówno Grupo Lar Polska, jak i Hanner są przekonane o swojej roli jako wiarygodnych partnerów biznesowych, którzy skutecznie działają na rynku nieruchomości.

Rozpoczęcie budowy nowego budynku mieszkalnego planowane jest na najbliższe lata. W ramach projektu na Mokotowie zostaną dostępne ponad 100 mieszkań o różnych metrażach i rozkładach, spełniających różnorodne oczekiwania potencjalnych nabywców. To kolejny krok w zapewnieniu nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych dla mieszkańców Warszawy.

