Licytacje komornicze – okazja na zakup nieruchomości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 6 kwietnia, 2024 Miasto 0

Jedną z najlepszych okazji na zakup nieruchomości w atrakcyjnej cenie są licytacje komornicze. Oprócz domów, na takich licytacjach można znaleźć również samochody, sprzęt RTV i AGD, lokale użytkowe, miejsca parkingowe oraz grunty.

Ceny wywoławcze są ustalane na podstawie aktualnej wartości rynkowej przedmiotu, ale warto pamiętać, że same licytacje mogą być zacięte i podnieść cenę końcową. Przystępujący do przetargu licytant musi złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia może być złożona w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem właściciela do wypłaty całego wkładu, zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Przed dokonaniem wpłaty rękojmi lub ceny nabycia, ważne jest upewnienie się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić na stronach internetowych odpowiedniego sądu. Zawsze należy sprawdzić, czy informacje pochodzą z pewnego źródła i w razie wątpliwości skontaktować się z kancelarią komorniczą lub sądem.

Licytacje komornicze to doskonała okazja na zakup nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Przed rozpoczęciem licytacji dobrze jest zaznajomić się z procedurą i regulaminem, aby w pełni wykorzystać tę szansę. Korzyści z takiego zakupu mogą być znaczne, ale ważne jest dokładne zrozumienie związanych z tym ryzyk i obowiązków. Pamiętaj o tym, szukając swojego wymarzonego mienia na licytacji komorniczej.

