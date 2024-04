Twoje wyniki wyszukiwania

Polacy coraz częściej korzystają z okazji zakupu nieruchomości za granicą

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 6 kwietnia, 2024 Miasto 0

Polacy coraz częściej decydują się na zakup nieruchomości poza granicami Polski. Oczywiście głównym czynnikiem, który wpływa na wybór miejsca, jest atrakcyjna cena i dogodna lokalizacja. Wiodącym rynkiem dla naszych rodaków jest Hiszpania, jednak coraz większe zainteresowanie zaczynają wzbudzać również bardziej egzotyczne kierunki, takie jak Dominikana.

Według najnowszych danych Registradores de España, w 2023 roku Polacy zakupili aż 3 118 nieruchomości w Hiszpanii, bijąc tym samym rekord sprzedaży mieszkań. Polacy stanowią obecnie 3,6% udział na tym rynku i znajdują się wśród dziesięciu najbardziej aktywnych narodowości. Hiszpania od dawna jest atrakcyjną destynacją dla Europejczyków, przyciągając ich pięknym krajobrazem, słoneczną pogodą oraz stabilnym rynkiem nieruchomości.

Jednak coraz większą popularnością cieszy się Republika Dominikańska. Ten wyjątkowy kraj na tle całej Ameryki Łacińskiej osiąga najwyższe stopy wzrostu gospodarczego i dlatego przyciąga inwestorów. Cena metra kwadratowego mieszkania w Dominikanie jest wciąż bardzo atrakcyjna z perspektywy polskiego inwestora i wynosi obecnie około 8 947 zł. W porównaniu do cen w polskich miastach, jest to naprawdę korzystna oferta.

Dominikana wyróżnia się również silnymi ramami prawymi i polityką nastawioną na przyciąganie inwestycji zagranicznych. Obcokrajowcy, włącznie z Polakami, nie mają żadnych ograniczeń w zakupie nieruchomości, a cała procedura jest bardzo uproszczona. Istnieje również możliwość płatności w dogodnych ratach, co jeszcze bardziej ułatwia inwestycję.

Warto zwrócić uwagę na rozwiniętą infrastrukturę oraz urokliwe plaże na wschodnich obrzeżach Dominikany, zwłaszcza w okolicach przylądka Punta Cana. Ta część kraju przyciąga zarówno turystów, jak i inwestorów, którzy szukają drugiego domu na zimowe miesiące. Ceny mieszkań na rynku pierwotnym są tutaj bardzo konkurencyjne w porównaniu do polskich nieruchomości.

Należy jednak pamiętać, że rynek nieruchomości jest dynamiczny, dlatego warto obserwować sytuację i zdecydować się na inwestycję we właściwym momencie. Może się okazać, że większe zainteresowanie przekłada się na wzrost cen nieruchomości w przyszłości. Dlatego warto skonsultować się z ekspertem przed podjęciem decyzji.

The real estate industry in Poland has seen an increasing trend of Poles purchasing properties abroad. The main factors influencing their choice of location are attractive prices and convenient locations. Spain has been the leading market for Polish buyers, with a growing interest in more exotic destinations such as the Dominican Republic.

According to the latest data from Registradores de España, in 2023, Poles purchased a record-breaking 3,118 properties in Spain. Polish buyers currently make up 3.6% of the market share and are among the top ten most active nationalities. Spain has long been an attractive destination for Europeans, offering beautiful landscapes, sunny weather, and a stable real estate market.

However, the Dominican Republic is gaining increasing popularity. This unique country in Latin America achieves the highest rates of economic growth, which attracts investors. The price per square meter for an apartment in the Dominican Republic is still very attractive from the perspective of Polish investors, currently averaging around 8,947 PLN. This is a highly favorable offer compared to prices in Polish cities.

The Dominican Republic is also distinguished by a strong legal framework and a policy focused on attracting foreign investment. Foreigners, including Poles, face no restrictions when purchasing properties, and the entire procedure is streamlined. There is also the possibility of paying in convenient installments, further facilitating the investment.

It is worth noting the developed infrastructure and charming beaches on the eastern coast of the Dominican Republic, especially in the vicinity of Punta Cana. This part of the country attracts both tourists and investors looking for a second home during the winter months. The prices of properties in the primary market here are highly competitive compared to Polish real estate.

However, it is important to remember that the real estate market is dynamic, so it is advisable to monitor the situation and make an investment at the right time. Increased interest may result in future price increases. Therefore, consulting with an expert before making a decision is worthwhile.

For more information on the real estate market in Spain, you can visit the Registradores de España website. To learn more about the Dominican Republic, you can explore the official Dominican Republic tourism website.