Twoje wyniki wyszukiwania

Znaczące inwestycje mieszkaniowe w Krakowie – Przełom dla lokalnego rynku nieruchomości

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 6 kwietnia, 2024 Miasto 0

Kraków, jeden z największych miast w Polsce, szykuje się do znaczących inwestycji mieszkaniowych, które mają na celu zapewnienie mieszkań o preferencyjnym czynszu. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN SIM Ziemia Krakowska, we współpracy z miastem, planuje wybudować aż 105 takich mieszkań przy ulicy Padniewskiego. Nie jest to jednak jedyna inwestycja, ponieważ kolejne 300 mieszkań może powstać również przy ulicy Wielickiej.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to spółki non-profit, które mają za zadanie budować mieszkania przeznaczone do długoterminowego najmu. Dzięki preferencyjnym warunkom finansowania inwestycji oraz nieodpłatnie pozyskiwanym gruntom, mieści ona możliwość udostępnienia mieszkań po niższych stawkach czynszu niż na rynku komercyjnym. Jednakże mieszkańcy nie będą mieli możliwości wykupu lokalu przed upływem 15 lat od jego zasiedlenia.

Proces rekrutacji najemców do nowych mieszkań przy ulicy Padniewskiego będzie przeprowadzony przez Miasto Kraków w formie otwartego naboru. To znaczy, że każdy zainteresowany będzie mógł aplikować o możliwość zamieszkania w tych preferencyjnych mieszkaniach.

Gmina Miejska Kraków zyskała już wsparcie finansowe w wysokości 3 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Miasto oczekuje również na kolejne 3,6 miliona złotych na inwestycję przy ulicy Padniewskiego. W ramach finansowania, SIM zamierza pozyskać również bezzwrotne środki z Funduszu Dopłat oraz preferencyjny kredyt od Banku Gospodarstwa Krajowego.

To ogromny przełom dla lokalnego rynku nieruchomości w Krakowie, który jest obecnie jednym z najbardziej przeciążonych pod względem ceny najmu. Inwestycje SIM pozwolą mieszkańcom o niższych dochodach na wynajem mieszkań w przystępnej cenie, co przyczyni się do poprawy ogólnego dostępu do mieszkań w mieście. Jest to ważny krok w kierunku rozwiązania problemu niedoboru tanich mieszkań, z którym zmaga się wiele miast w Polsce.

Industry Overview:

The housing industry in Kraków, Poland, is experiencing significant investment in affordable housing projects. The initiative aims to provide housing at preferential rents for residents. The Social Housing Initiative KZN SIM Ziemia Krakowska, in collaboration with the city, plans to construct 105 such apartments on Padniewskiego Street. Additionally, another 300 apartments may be built on Wielicka Street. These social housing initiatives are non-profit organizations that aim to build long-term rental housing at lower rents than the commercial market. The projects benefit from preferential financing conditions and the acquisition of land at no cost. However, residents will not have the option to purchase the property until 15 years after occupancy.

Market Forecasts:

The investment in affordable housing projects in Kraków reflects a growing need for accessible and affordable housing in the city. Currently, the rental market in the city is heavily burdened with high prices. The new developments by SIM will provide residents with lower incomes the opportunity to rent apartments at reasonable prices. This will contribute to improving overall access to housing in the city. The initiatives are expected to address the issue of a shortage of affordable housing, which is a challenge faced by many cities in Poland.

Issues Related to the Industry or Product:

One of the key issues in the housing industry in Kraków is the limited availability of affordable housing. The rising cost of living coupled with higher demand has led to a housing shortage, particularly for individuals with lower incomes. The initiative by SIM aims to address this issue by providing affordable rental options. However, the limited option to purchase the property within the first 15 years may pose a challenge for those looking for long-term solutions.

Related Links:

– City of Kraków

– Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN SIM Ziemia Krakowska Official Website

– Bank Gospodarstwa Krajowego (Note: Use only links to the main domain, not subpages)