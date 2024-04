Mieszkania niskoczynszowe w Lubaniu – inwestycja na rzecz lokalnych mieszkańców

Twoje wyniki wyszukiwania

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 7 kwietnia, 2024 Miasto

W ostatnich dniach przedstawiciele spółki SIM Łużyce odwiedzili Urząd Miasta w Lubaniu, aby omówić projekt budowy mieszkań niskoczynszowych. Wizja tego przedsięwzięcia została przedstawiona już kilka miesięcy temu, ale teraz rozpoczyna się faza analizy działek i kosztów budowy.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, budynki wielorodzinne z niskoczynszowymi lokalami będą dostępne dla mieszkańców, którzy nie mają możliwości skorzystania z kredytu na zakup mieszkania na wolnym rynku. Zamiast tego, będą mogli opłacać niewielki czynsz za wynajem lokalu, wpłacając jednorazowo tylko 10% wartości mieszkania.

Prezes Spółki SIM Łużyce, Jacek Krukar, podkreślił, że kluczowym etapem projektu było zbadanie lokalnego rynku mieszkaniowego. Przeprowadzono analizę kosztów budowy, a także cen wynajmu na terenie Lubania. Na tej podstawie opracowane zostały wstępne koncepcje inwestycji.

Zgodnie z planem, budynki wielorodzinne powstaną przy ulicach Zawidowskiej i Słowackiego w Lubaniu. Ważne jest, aby utrzymać niski czynsz na poziomie 10% wartości mieszkania, zapewniając jednocześnie udział przyszłych najemców we wniesieniu wkładu.

Burmistrz Miasta Lubań, Arkadiusz Słowiński, podkreśla, że projekt uwzględnia potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Każdy budynek będzie wyposażony w windę, która będzie przystosowana do przewozu pacjentów na noszach przez ratowników medycznych. Ponadto, mieszkania będą miały balkony, a większość z nich będzie dwu- lub trzypokojowa.

SIM Łużyce wkrótce przedstawi władzom lokalnym poprawioną koncepcję inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy Lubania będą mogli skorzystać z kilkudziesięciu nowych mieszkań niskoczynszowych w ciągu dwóch lat. W międzyczasie, oczekuje się odpowiedzi na wniosek o dofinansowanie remontu mieszkań komunalnych złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego.

The project of building affordable housing in Luban, undertaken by SIM Łużyce, is an important step in addressing the housing needs of residents who are unable to access traditional mortgages. The aim is to provide low-cost rental apartments, allowing individuals to pay a small monthly fee equal to just 10% of the apartment’s value. This initiative offers an alternative for those who cannot afford to purchase a home on the open market.

Prior to embarking on the project, SIM Łużyce conducted a thorough analysis of the local housing market. This involved assessing construction costs as well as rental prices in Luban. Based on this analysis, preliminary investment concepts were developed. The company aims to construct multi-family buildings on Zawidowska and Słowackiego streets, with a focus on maintaining the low rental cost while ensuring the involvement of future tenants by requiring a deposit.

The project also takes into consideration the needs of seniors and individuals with disabilities. Each building will be equipped with elevators suitable for transporting patients on stretchers by medical personnel. Furthermore, the apartments will have balconies, with most of them being two or three rooms in size.

SIM Łużyce will soon present an improved investment concept to the local authorities. If everything goes according to plan, the residents of Luban can expect to benefit from dozens of new affordable apartments within the next two years. In the meantime, there is also an application pending for funding to renovate the existing public housing, which has been submitted to the Bank Gospodarstwa Krajowego.

