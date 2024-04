Twoje wyniki wyszukiwania

Najdroższe nieruchomości w Kujawsko-Pomorskiem – Luksus na sprzedaż

Marzenie o ekskluzywnym domu może się spełnić w Kujawsko-Pomorskiem. Czekają tam na nowych właścicieli liczne nieruchomości o wysokim standardzie. Jednak aby cieszyć się tym luksusem, trzeba mieć na koncie ponad 3 miliony złotych. Oto oferta najdroższych willi, rezydencji i posiadłości w regionie według danych firmy Otodom.

Wiele osób mieszka w blokach, gdzie przeciętne mieszkanie disponuje 2-3 pokojami i powierzchnią od 40 do 65 metrów kwadratowych. Na osiedlach domków jednorodzinnych, nadal można znaleźć budynki z lat 60. i 70. Nowe inwestycje często obejmują budowę szeregowych domów.

Według danych Otodom Analytics, ceny metra kwadratowego domu w Kujawsko-Pomorskiem wynoszą obecnie:

– w Toruniu – na rynku wtórnym – 5976 zł, na rynku pierwotnym – 6036 zł

– w Bydgoszczy – na rynku wtórnym – 5506 zł, na rynku pierwotnym – 5865 zł

– we Włocławku – na rynku wtórnym – 4229 zł, na rynku pierwotnym – 5841 zł

Średnia cena metra kwadratowego domów w Toruniu wynosi 5934 zł, w Bydgoszczy – 5558 zł, a we Włocławku – 4901 zł. To o wiele taniej niż w najdroższych miastach Polski, takich jak Gdynia, Warszawa czy Kraków.

W regionie Kujawsko-Pomorskim, na rynku pierwotnym i wtórnym, dostępne są mieszkania w blokach lub szeregowcach. W ofertach można również znaleźć bardziej ekskluzywne domy lub apartamenty. Jednak poza miastem, dominują typowe domy jednorodzinne, które czasami są prawdziwymi rezydencjami luksusowymi, z ogrodami lub basenami.

Aby zostać właścicielem tych luksusowych nieruchomości, trzeba dysponować kwotą przekraczającą 3 miliony złotych, a najlepiej jeszcze większą. Większość z tych domów jest gotowa do zamieszkania od zaraz, bez konieczności remontu lub prac wykończeniowych.

Jeśli marzysz o ekskluzywnym życiu w Kujawsko-Pomorskiem i masz wystarczające środki finansowe, przeglądaj oferty i spełniaj swoje najskrytsze marzenia o luksusowej posiadłości.

The real estate industry in the Kujawsko-Pomorskie region offers numerous high-standard properties for those dreaming of an exclusive home. These properties include villas, mansions, and estates. However, to enjoy this luxury, one must be prepared to spend over 3 million Polish złoty. According to data from the company Otodom, some of the most expensive properties in the region are listed below:

– In Toruń, the average price per square meter in the secondary market is 5,976 złoty, while in the primary market, it is 6,036 złoty.

– In Bydgoszcz, the average price per square meter in the secondary market is 5,506 złoty, while in the primary market, it is 5,865 złoty.

– In Włocławek, the average price per square meter in the secondary market is 4,229 złoty, while in the primary market, it is 5,841 złoty.

The average price per square meter for houses in Toruń is 5,934 złoty, in Bydgoszcz it is 5,558 złoty, and in Włocławek it is 4,901 złoty. These prices are significantly lower than those in the most expensive cities in Poland, such as Gdynia, Warsaw, or Kraków.

In the Kujawsko-Pomorskie region, both new and secondary market offers include apartments in apartment buildings or townhouses. Additionally, more exclusive houses or apartments can also be found. However, outside of the city, typical single-family houses dominate, some of which are truly luxurious residences with gardens or swimming pools.

To become the owner of these luxury properties, one must have a budget exceeding 3 million złoty, preferably even more. Most of these houses are ready for immediate occupancy, without the need for renovation or finishing work.

If you dream of a luxurious life in the Kujawsko-Pomorskie region and have the financial means, browse through the available offers and fulfill your deepest desires for a luxury estate.

For more information about the real estate market in Kujawsko-Pomorskie, you can visit the Otodom website at otodom.pl.