Przestronne i umeblowane mieszkanie na wynajem w atrakcyjnej lokalizacji Sanoka

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 7 kwietnia, 2024 Miasto 0

Szukasz komfortowego mieszkania do wynajęcia w Sanoku? Mamy dla Ciebie doskonałą propozycję! Przedstawiamy przestronne mieszkanie zlokalizowane w dzielnicy Wójtostwo przy ulicy Cegielnianej. To idealne miejsce dla osób poszukujących wygodnego i funkcjonalnego miejsca do zamieszkania.

Mieszkanie o powierzchni 49 m2 znajduje się na drugim piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Jest w pełni umeblowane, co sprawia, że możesz od razu wprowadzić się bez konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia. Przy remoncie mieszkania dokonano wymiany wylewek oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, dzięki czemu mieszkanie prezentuje się świeżo i nowocześnie.

Jednym z głównych atutów tego miejsca jest doskonała lokalizacja. W pobliżu znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola oraz przychodnia, co sprawia, że wszystkie niezbędne udogodnienia są na wyciągnięcie ręki. Ponadto, mieszkanie posiada dogodne połączenie komunikacyjne, blisko znajdują się przystanki autobusowe, które umożliwiają szybkie i wygodne podróżowanie po całym Sanoku.

Cena najmu wynosi 1400 złotych, do której należy doliczyć czynsz w wysokości około 500 złotych. W cenie najmu zawarte jest centralne ogrzewanie, rozliczane indywidualnie za pomocą podzielników oraz opłaty licznikowe za zużycie wody, prądu, gazu oraz odpady komunalne, zależne od ilości osób zamieszkujących mieszkanie. Kaucja wynosi 2000 złotych, a umowa najmu jest okazjonalna i wymaga notarialnego oświadczenia.

Jeśli szukasz wygodnego i atrakcyjnego miejsca do zamieszkania w Sanoku, to to mieszkanie jest idealnym wyborem. Nie trać czasu na pośredników – ta oferta jest dostępna od zaraz. Skontaktuj się z nami już teraz i umów się na prezentację!

The real estate industry in Sanok, Poland is experiencing steady growth, with an increase in demand for comfortable rental apartments. Sanok is a popular destination for individuals and families looking for a convenient and functional place to live. The availability of spacious apartments such as the one located in the Wójtostwo neighborhood on Cegielniana Street presents an ideal option for those seeking a comfortable living space.

The apartment, with a total area of 49 square meters, is situated on the second floor and consists of three rooms, a kitchen, a bathroom, and a hallway. It comes fully furnished, allowing tenants to move in immediately without the need to purchase additional equipment. The recent renovation of the apartment included the replacement of flooring and water, sewage, and electrical installations, resulting in a fresh and modern appearance.

One of the main advantages of this place is its excellent location. The neighborhood is in close proximity to shops, schools, kindergartens, and a clinic, ensuring that all necessary amenities are within reach. Additionally, the apartment benefits from convenient transportation connections, with nearby bus stops providing quick and comfortable travel throughout Sanok.

The rental price for this apartment is 1400 Polish zlotys per month, excluding an additional fee of approximately 500 zlotys for maintenance costs. The rental fee covers central heating, individually metered and allocated through heat cost allocators, as well as metered utility bills for water, electricity, gas, and waste disposal, dependent on the number of occupants. A security deposit of 2000 zlotys is required, and the rental agreement is occasional and requires a notarized declaration.

For those looking for a comfortable and attractive place to live in Sanok, this apartment is an ideal choice. By contacting the provided contact information, interested individuals can skip the intermediary and directly arrange a viewing. This offer is available now, so don’t hesitate to make an appointment and secure this excellent living opportunity.

