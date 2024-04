Twoje wyniki wyszukiwania

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 kwietnia, 2024 Miasto 0

Mieszkania w blokach z wielkiej płyty w Polsce – alternatywa dla milionerów?

W ostatnim roku ceny mieszkań w blokach z tzw. wielkiej płyty w Polsce znacząco wzrosły. Według danych Otodom Analytics, w Krakowie ceny wzrosły o 36 proc., we Wrocławiu o 23 proc., a w Warszawie o 28 proc. Jednak to właśnie w stolicy możemy spotkać się z najwyższymi cenami. Średni koszt metra mieszkania w bloku z PRL wynosi tutaj aż 15 300 zł.

Dane wskazują również na dwa miasta, gdzie ceny mieszkań są znacznie niższe. W Łodzi cena za metr mieszkania wynosi średnio 7 700 zł, natomiast w Katowicach jest to 8 000 zł.

Jak tłumaczy Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom, jednym z powodów wzrostu cen jest program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”, który zachęcił do masowego zakupu mieszkań, w tym również tych w blokach z wielkiej płyty. Dodatkowo, te mieszkania zyskują na wartości ze względu na atrakcyjną lokalizację i często wysoki standard wykończenia. Przykładowo, czteropokojowe mieszkanie w bloku z wielkiej płyty wykończone marmurem, parkietem i zabudową kuchni może kosztować nawet 1,4 mln zł.

Czy posiadacze mieszkań w blokach z wielkiej płyty czują się jak milionerzy? „Faktowi” zdradzają, że życie w takich mieszkaniach ma swoje cienie i blaski. Jednak niektórzy są bardzo zadowoleni z tej formy zamieszkania, np. Pan Jan, który od ponad 40 lat mieszka w bloku z wielkiej płyty. Przeprowadzka z nieogrzewanej kamienicy do takiego mieszkania była dla niego dużym krokiem w przód.

Mieszkania w blokach z wielkiej płyty stają się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla młodych ludzi, którzy marzą o własnym mieszkaniu. Coraz częściej są one przykuwane uwagę ze względu na swoją przystępną cenę, rosnącą wartość oraz dogodną lokalizację. Mimo pewnych wad, takich jak np. brak windy czy mała powierzchnia, mieszkania w blokach z wielkiej płyty wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku nieruchomości.

The demand for apartments in the Polish panel block buildings, commonly known as „wielka płyta,” has been on the rise in recent years. According to data from Otodom Analytics, prices in cities like Krakow, Wroclaw, and Warsaw have seen significant increases. In Warsaw, for instance, the average cost per square meter in such buildings is as high as 15,300 PLN.

Interestingly, there are two cities where apartment prices remain considerably lower. In Lodz, the average cost per square meter is around 7,700 PLN, while in Katowice, it is 8,000 PLN.

One of the reasons behind the price surge can be attributed to the „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” (Safe Credit 2%) program, which has incentivized mass purchases of apartments, including those in the panel block buildings. Furthermore, these apartments are gaining value due to their attractive locations and often high standard of finishings. For instance, a four-room apartment in a panel block building with marble flooring, hardwood floors, and a fitted kitchen can cost up to 1.4 million PLN.

Despite the increasing popularity of living in panel block apartments, there are both pros and cons for their residents. Some individuals, like Mr. Jan, who has been living in a panel block building for over 40 years, are quite content with this housing option. For them, it represented a significant step forward from living in an unheated tenement building.

Panel block apartments are becoming an appealing alternative for young people dreaming of owning their homes. They are gaining attention due to their affordability, growing value, and convenient locations. Despite some drawbacks, like the lack of elevators or small living spaces, panel block apartments continue to attract significant interest in the real estate market.

For further information on the real estate industry or to explore market forecasts and related issues, you can visit Otodom, the website that provided the data mentioned above. Otodom is a leading online real estate marketplace in Poland, offering comprehensive information and listings for various property types.