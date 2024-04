Twoje wyniki wyszukiwania

Ceny najmu mieszkań wzrosły w większości polskich miast, ale nie w trzech konkretnych miastach

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 8 kwietnia, 2024 Miasto 0

Ceny najmu mieszkań w większości polskich miast wzrosły, jednocześnie niektóre miasta wyłamują się z tej tendencji. Zgodnie z danymi zebranymi przez analityków Expandera i Rentier.io, ceny najmu spadły jedynie w Katowicach, Łodzi i Sosnowcu. Jest to wynik analizy przeciętnych kosztów najmu dla 17 polskich miast, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, gdzie zaobserwowano spadek o 1,93%.

Nawet pomimo rekordowego spadku cen najmu, nie należy jednak wpadać w euforię. Warto zauważyć, że dane porównują niewielki okres czasu, bowiem raporty dotyczące cen najmu są prowadzone dopiero od marca 2019 roku. Mimo to, analitycy Expandera i Rentier.io używają mocnego sformułowania, pisząc o „trzęsieniu ziemi na rynku najmu”.

Wniosek z tych danych jest jasny – większość polskich miast doświadcza wzrostu cen najmu. To może być wynik czynników popytowych i podażowych, takich jak brak budowy nowych mieszkań, rosnące zainteresowanie wynajmem mieszkań w centrach miast oraz migracja wewnętrzna spowodowana przez zmianę pracy czy naukę. Jednakże Katowice, Łódź i Sosnowiec odstają od tej ogólnej tendencji, zapewniając niższe stawki wynajmu dla mieszkańców.

Analiza cen najmu w polskich miastach przyczynia się do lepszego zrozumienia zmian na rynku mieszkaniowym w Polsce. Oczywiście, dane opublikowane przez Expandera i Rentier.io są tylko jednym z wielu źródeł informacji, jednak stanowią ważny punkt odniesienia dla analityków, inwestorów i osób poszukujących mieszkania.

The rental market in Poland has been experiencing a general upward trend in prices, with the majority of cities seeing increases in rental costs. However, there are a few cities that are bucking this trend. According to analysts at Expander and Rentier.io, rental prices have actually decreased in Katowice, Łódź, and Sosnowiec. The analysis compared average rental costs for 17 Polish cities to the previous month and found a decrease of 1.93%.

While this drop in rental prices may seem significant, it is important to note that the data covers a relatively short period of time, as rental price reports have only been conducted since March 2019. Nonetheless, analysts at Expander and Rentier.io describe this as a „ground-shaking event in the rental market.”

The conclusion drawn from this data is clear – the majority of Polish cities are experiencing an increase in rental prices. This could be attributed to various supply and demand factors, such as a lack of new housing construction, growing interest in renting apartments in city centers, and internal migration due to job changes or education opportunities. However, Katowice, Łódź, and Sosnowiec stand out from this overall trend, providing lower rental rates for residents.

Analyzing rental prices in Polish cities contributes to a better understanding of the changes in the housing market in Poland. While the data published by Expander and Rentier.io is just one of many sources of information, it serves as an important reference point for analysts, investors, and individuals searching for a place to rent.

For more information on the rental market in Poland and related industry news, you can visit the following links:

– Expander

– Rentier.io

Please note that the above links are to the main domains of the websites and not to specific subpages.