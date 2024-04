Twoje wyniki wyszukiwania

Dom szeregowy na sprzedaż: unikalna oferta na nowym osiedlu

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 8 kwietnia, 2024 Miasto 0

Na współczesnym rynku nieruchomości, znalezienie idealnego domu nie zawsze jest łatwe. Jednakże, ta nowa oferta na osiedlu między osiedlem kwiatowym a osiedlem centrum, może być dokładnie tym, czego szukasz. Dom szeregowy o powierzchni użytkowej 107,56 m2, wybudowany w 2016 roku, przyciąga uwagę swoją lokalizacją i unikalnymi cechami.

Nie tylko znajduje się na spokojnym osiedlu, ale posiada także dogodną bliskość do sklepów, szkół i przedszkoli. Wewnątrz tego domu na parterze znajdziemy wiatrołap, garaż, łazienkę oraz kuchnię połączoną z przestronnym salonem. Duże przesuwne okno w salonie prowadzi na przepiękny ogródek. Na piętrze znajdują się trzy pokoje i kolejna łazienka. Ponadto, jest dostępne nieużytkowe poddasze, które można wykorzystać na przechowywanie rzeczy.

Nie tylko lokalizacja i układ wnętrza są atutami tego domu. Posiada on również wysoki standard wykończenia, włączając w to trójszybowe okna PCV, pompę ciepła, wentylację mechaniczną z rekuperacją ciepła oraz możliwość podłączenia odkurzacza centralnego. Ogrzewanie podłogowe na parterze i piętrze pozwoli cieszyć się komfortem ciepła, a garaż można łatwo przerobić na dodatkowy pokój.

Nie należy zapominać o dogodnym dostępie do infrastruktury, takiej jak kanalizacja miejska czy gaz z sieci.

To doskonała okazja dla osób poszukujących przestronnego domu, gotowego do zamieszkania od zaraz. Nie czekaj dłużej i skontaktuj się już teraz, aby umówić się na obejrzenie tej wyjątkowej nieruchomości.

Telefon kontaktowy: 728 781 588

Adres e-mail: [email protected]

