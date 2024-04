Twoje wyniki wyszukiwania

Najdroższe nieruchomości na Pomorzu – Luksus z dala od blokowisk

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 8 kwietnia, 2024 Miasto 0

Marzenie o posiadaniu ekskluzywnego domu na Pomorzu jest wspólne dla wielu osób. Choć na rynku nieruchomości w tym regionie jest wiele ofert, niewielu jednak może sobie pozwolić na zakup luksusowych rezydencji. Głównym powodem jest oczywiście kwestia finansowa, ponieważ minimum 5 milionów złotych to cena, którą trzeba zapłacić za luksusowy dom nad morzem. Na stronie otodom.pl można znaleźć aktualną ofertę najdroższych willi, rezydencji i posiadłości w regionie Pomorza.

Większość z nas mieszka w blokach i marzy o własnym domu, nawet jeśli byłby on niewielki. Przeciętne mieszkanie na Pomorzu ma zazwyczaj powierzchnię od 40 do 65 metrów kwadratowych i składa się z 2-3 pokoi. Osiedla domków jednorodzinnych często składają się z budynków pochodzących z lat 60. i 70. XX wieku, choć pojawiają się także nowe budynki, choć ich liczba jest stosunkowo mała. W nowej zabudowie dominują szeregowce lub bliźniaki.

Według danych ze strony Otodom, średnia cena metra kwadratowego domu w województwie pomorskim wynosi:

– Gdańsk (rynek wtórny): 9342 zł, (rynek pierwotny): 10 056 zł

– Gdynia (rynek wtórny): 10 454 zł, (rynek pierwotny): 12 571 zł

– Słupsk (rynek wtórny): 5756 zł, (rynek pierwotny): 7849 zł

– Malbork (rynek wtórny): 4229 zł, (rynek pierwotny): 5841 zł

– Starogard Gdański (rynek wtórny): 5506 zł, (rynek pierwotny): 5865 zł

Warto zauważyć, że średnia cena metra kwadratowego domu w Trójmieście wynosi minimum około 10 tysięcy złotych, podczas gdy w sąsiednich województwach, takich jak Bydgoszcz czy Włocławek, wynosi odpowiednio 5558 zł i 4901 zł.

Choć na rynku nieruchomości dominują mieszkania w blokach, w regionie nadmorskim z łatwością można znaleźć także okazałe domy, rezydencje i apartamenty. Oczywiście, aby stać się ich właścicielem, trzeba dysponować znacznym budżetem. Ale warto zainwestować, ponieważ luksusowe domy nad morzem są gotowe do natychmiastowego zamieszkania, wymagając jedynie minimalnych prac remontowych i wykończeniowych.

Poznanie ofert na najbardziej ekskluzywne nieruchomości na Pomorzu jest prawdziwą gratką dla wszystkich marzących o luksusowym życiu. Za około 3 miliony złotych można już znaleźć niektóre interesujące nieruchomości, a każde dodatkowe 100 tysięcy złotych może przynieść jeszcze większy komfort i prestiż.

The real estate industry in the Pomorskie region is a thriving market, with a variety of offerings available for potential buyers. However, the purchase of luxury residences remains a privilege for only a few, primarily due to financial constraints. The price range for these exclusive homes starts at a minimum of 5 million PLN. On the otodom.pl website, one can find a current selection of the most expensive villas, mansions, and estates in the Pomorskie region.

Most of us currently reside in apartment buildings and dream of owning our own homes, even if they are small. The average apartment in Pomorskie usually ranges from 40 to 65 square meters and consists of 2-3 rooms. Residential housing estates often consist of buildings dating back to the 1960s and 1970s, although there are also new constructions, albeit in relatively smaller numbers. Terraced houses or semi-detached properties are often prevalent in new developments.

According to Otodom’s data, the average price per square meter of a house in the Pomorskie voivodeship is as follows:

– Gdańsk (secondary market): 9,342 PLN, (primary market): 10,056 PLN

– Gdynia (secondary market): 10,454 PLN, (primary market): 12,571 PLN

– Słupsk (secondary market): 5,756 PLN, (primary market): 7,849 PLN

– Malbork (secondary market): 4,229 PLN, (primary market): 5,841 PLN

– Starogard Gdański (secondary market): 5,506 PLN, (primary market): 5,865 PLN

It is worth noting that the average price per square meter of a house in the Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) area is at least around 10,000 PLN, while in neighboring voivodeships such as Bydgoszcz or Włocławek, the respective prices are 5,558 PLN and 4,901 PLN.

Although the real estate market is dominated by apartment buildings, the coastal region offers a wealth of impressive houses, mansions, and apartments. Of course, acquiring such properties requires a significant budget. However, the investment is worthwhile, as luxury homes by the sea are often move-in ready but may require minimal renovation and finishing touches.

For those dreaming of a luxurious lifestyle, exploring the listings for the most exclusive properties in the Pomorskie region can be a real delight. With approximately 3 million PLN, one can already find some interesting properties, and each additional 100,000 PLN can bring even greater comfort and prestige.