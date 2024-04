Twoje wyniki wyszukiwania

Najbardziej luksusowe nieruchomości w Kujawsko-Pomorskiem

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 kwietnia, 2024 Miasto 0

Marzy ci się posiadanie ekskluzywnego domu w regionie Kujawsko-Pomorskim? Na szczęście, na rynku jest całkiem spora oferta takich nieruchomości, chociaż zdecydowanie są one przeznaczone dla osób z wyższym budżetem. Warto jednak wiedzieć, że luksus nie musi kosztować fortuny.

W Kujawsko-Pomorskiem większość z nas mieszka w blokach, gdzie typowe mieszkanie ma 2-3 pokoje i powierzchnię od 40 do 65 metrów kwadratowych. Jednak na obrzeżach miast, szczególnie na osiedlach domków jednorodzinnych, znajdziemy też starsze budynki, które powstały jeszcze w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia. Obecnie jednak dużo częściej powstają nowoczesne szeregowce.

Zgodnie z danymi Otodom Analytics, ceny metra kwadratowego domu w regionie Kujawsko-Pomorskim wynoszą:

– w Toruniu, na rynku wtórnym – 5976 zł, na rynku pierwotnym – 6036 zł

– w Bydgoszczy, na rynku wtórnym – 5506 zł, na rynku pierwotnym – 5865 zł

– we Włocławku, na rynku wtórnym – 4229 zł, na rynku pierwotnym – 5841 zł

Średnia cena metra kwadratowego domów w Toruniu wynosi 5934 zł, w Bydgoszczy – 5558 zł, a we Włocławku – 4901 zł. Jednak warto zauważyć, że są to kwoty znacznie niższe niż w najdroższych miastach Polski, takich jak Gdynia (10454 zł), Warszawa (10343 zł) czy Kraków (9435 zł).

Na rynku nieruchomości w Kujawsko-Pomorskiem można spotkać zarówno mieszkania w blokach i szeregowcach, jak i bardziej ekskluzywne domy lub apartamenty. Jednak jeśli marzy nam się posiadanie przestronnego domu poza miastem, to oferta nieruchomości na sprzedaż za miastem przeważnie obejmuje typowe domy jednorodzinne. Wśród nich można znaleźć również nieruchomości o bardziej okazałych rozmiarach, często z luksusowymi udogodnieniami, takimi jak ogrody czy baseny.

Naturalnie, aby stać się właścicielem takiej luksusowej nieruchomości, trzeba dysponować większym budżetem, zaczynającym od przynajmniej 3 milionów złotych lub nawet więcej. W większości przypadków te domy są gotowe do zamieszkania od zaraz, bez konieczności przeprowadzania remontów czy innych prac wykończeniowych. Przeprowadzając się do takiego domu, z pewnością można cieszyć się wygodą i komfortem na co dzień.

Jeśli zatem marzy ci się ekskluzywna nieruchomość w Kujawsko-Pomorskiem, to warto zapoznać się z aktualną ofertą dostępną na rynku. Oczywiście trzeba pamiętać, że przy takich inwestycjach ważne jest dokładne rozważenie finansów oraz wzięcie pod uwagę swoich preferencji i potrzeb.

The real estate industry in the Kujawsko-Pomorskie region offers a significant number of exclusive properties for those with a higher budget. However, it is important to note that luxury does not always have to come at a high price.

In Kujawsko-Pomorskie, most people live in apartments with 2-3 rooms and an area of 40 to 65 square meters. However, on the outskirts of cities, especially in residential areas, you can also find older buildings dating back to the 1960s and 1970s. Nowadays, modern terraced houses are more commonly being constructed.

According to data from Otodom Analytics, the prices per square meter of houses in the Kujawsko-Pomorskie region are as follows:

– In Toruń, in the secondary market – 5,976 PLN, in the primary market – 6,036 PLN

– In Bydgoszcz, in the secondary market – 5,506 PLN, in the primary market – 5,865 PLN

– In Włocławek, in the secondary market – 4,229 PLN, in the primary market – 5,841 PLN

The average price per square meter of houses in Toruń is 5,934 PLN, in Bydgoszcz – 5,558 PLN, and in Włocławek – 4,901 PLN. However, it is worth noting that these amounts are significantly lower than in the most expensive cities in Poland, such as Gdynia (10,454 PLN), Warsaw (10,343 PLN), or Krakow (9,435 PLN).

The real estate market in Kujawsko-Pomorskie offers a variety of properties, including apartments in apartments blocks and terraced houses, as well as more exclusive houses or apartments. However, if you dream of owning a spacious house outside the city, the properties for sale in the outskirts of towns usually consist of typical single-family houses. Among them, you can also find properties with more impressive sizes, often featuring luxury amenities such as gardens or swimming pools.

Naturally, in order to become the owner of such a luxurious property, a larger budget starting from at least 3 million PLN or even more is required. In most cases, these houses are ready to move in immediately, without the need for renovations or other finishing works. Moving into such a house, one can undoubtedly enjoy comfort and convenience on a daily basis.

If you dream of an exclusive property in Kujawsko-Pomorskie, it is worth exploring the current market offerings. However, it is important to carefully consider finances and take into account personal preferences and needs when making such investments.

For more information about the real estate market in Kujawsko-Pomorskie, you can visit the Otodom website.