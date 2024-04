Twoje wyniki wyszukiwania

Wojna na rynku najmu: wysokie ceny i brak dostępności mieszkań

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 8 kwietnia, 2024 Miasto 0

Wysokie ceny najmu drenują kieszenie osób, które nie posiadają własnej nieruchomości. W Polsce w dalszym ciągu istnieje kilka zawodów, w których pracownicy mogą liczyć na darmowe mieszkanie – bez miesięcznej opłaty za najem. Profesji z dodatkowym benefitem w postaci lokalu służbowego nie jest zbyt wiele.

Miesięczny koszt za wynajem mieszkania może sięgać nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od miejscowości oraz powierzchni lokalu. Obecnie wciąż funkcjonują dodatkowe świadczenia dla pracowników w postaci dostępu do nieruchomości mieszkalnych bez konieczności opłacania miesięcznego najmu.

Jeszcze kilka lat temu do zawodów, którym przysługiwał dodatek mieszkaniowy, należeli nauczyciele. Zmianę w tym zakresie wprowadziła nowelizacja przepisów, która weszła w życie od 2019 roku.

Od kilku miesięcy na rynku najmu mieszkań mamy do czynienia z zahamowaniem wcześniej wzrostów. Pojawiają się również pierwsze sygnały dotyczące korekty na rynku najmu, w szczególności wśród małych mieszkań. Jak podkreśla Marcin Kaźmierczak, wciąż mówimy o jednych z najwyższych stawek średnich cen ofertowych w historii.

Mieszkanie służbowe dla wojskowych

Przydział kwater lub innych lokali mieszkalnych na rzecz żołnierzy zawodowych realizowany jest na podstawie ustawy o zakwaterowaniu. Żołnierzom przysługuje zakwaterowanie na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której pełnią służbę, albo w miejscowości pobliskiej. Mogą otrzymać przydział kwatery, miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, lub wypłatę świadczenia mieszkaniowego.

Mieszkanie bez opłat dla policjantów

Policjantom przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełnią służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny. Mogą liczyć na przydział kwatery, równoważnika za brak lokalu mieszkalnego lub pomoc finansową na uzyskanie lokalu.

Darmowe mieszkanie dla leśników

Pracownicy Służby Leśnej, którzy są nadleśniczymi lub leśniczymi, mogą otrzymać darmowe mieszkanie. W przypadku zbiegu uprawnień, pracownicy będący małżonkami pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym mogą otrzymać jedno bezpłatne mieszkanie.

Bez opłat za najem dla pracowników Straży Granicznej

Funkcjonariuszom Straży Granicznej również przysługują mieszkania lub świadczenie pieniężne w przypadku braku lokalu. Wysokość świadczenia zależy od liczby członków rodziny.

Rynek najmu w Polsce nadal jest trudny dla większości ludzi, którzy nie mają dostępu do mieszkań służbowych. Wysokie ceny i brak dostępności mieszkań sprawiają, że wiele osób musi ponosić duże koszty wynajmu lub pozostaje bez własnego lokum. To ważne problem, który wymaga dalszych działań i rozwiązań.

