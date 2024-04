Twoje wyniki wyszukiwania

Kupno nieruchomości w Bułgarii – nowa moda wśród Polaków

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 9 kwietnia, 2024 Miasto 0

Ceny mieszkań i domów w Polsce rosną w zastraszającym tempie, co sprawia, że coraz więcej Polaków rozważa zakup nieruchomości za granicą. I właśnie w tym kontekście rośnie popularność rynku bułgarskiego. Co sprawia, że Polacy coraz chętniej inwestują w mieszkania w Bułgarii?

Dla wielu osób kupno nieruchomości za granicą jest marzeniem, które wydaje się nieosiągalne. Jednak okazuje się, że nieruchomości w Bułgarii są na tyle atrakcyjne cenowo, że nawet bez kredytu można je sobie pozwolić. Ceny mieszkań na Półwyspie Bałkańskim są od kilkudziesięciu procent do nawet kilkuset procent niższe niż w Polsce czy innych popularnych państwach europejskich, takich jak Hiszpania, Francja czy Włochy.

Patryk Czerniawski z Agencji Nieruchomości Bułgaria Okiem Tubylca podkreśla, że ceny mieszkań w Bułgarii są znacząco niższe niż w innych często wybieranych lokalizacjach w Europie. Za niewielkie studio można zapłacić już około 20 tysięcy euro, co jest wyjątkowo atrakcyjną ofertą.

Decydując się na zakup nieruchomości za granicą, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim, trzeba rozważyć, jakie są nasze cele inwestycyjne i jak zamierzamy wykorzystać zakupioną nieruchomość. Czy będzie to inwestycja pod wynajem turystom, bezpieczne ulokowanie kapitału, czy może chcemy mieć własne miejsce na wakacje lub na emeryturę.

Jednym z najpopularniejszych regionów w Bułgarii na zakup nieruchomości są wybrzeża Morza Czarnego. Miasto Nesebyr, kurort Warna i Słoneczny Brzeg to tylko niektóre z wielu atrakcyjnych miejsc, które warto wziąć pod uwagę.

Podsumowując, zakup nieruchomości w Bułgarii staje się coraz bardziej popularny wśród Polaków. Przyciągają ich atrakcyjne ceny i różnorodne regiony, które oferują zarówno możliwość inwestycji, jak i komfortowe miejsce na wakacje czy stałe zamieszkanie.

The real estate industry in Poland is experiencing a rapid increase in property prices, leading more and more Poles to consider purchasing properties abroad. One market that is gaining popularity among Polish investors is the Bulgarian market. What factors are contributing to the growing interest in Bulgarian real estate?

For many individuals, buying property abroad is a dream that seems unattainable. However, it turns out that properties in Bulgaria are attractively priced, making them affordable even without a loan. Housing prices on the Balkan Peninsula are several tens to even several hundreds of percent lower than in Poland or other popular European countries such as Spain, France, or Italy.

Patryk Czerniawski from the Bulgarian Property Agency emphasizes that property prices in Bulgaria are significantly lower than in other frequently chosen European locations. A small studio apartment can be purchased for around 20,000 euros, which is an exceptionally attractive offer.

When deciding on purchasing property abroad, it is important to consider several key factors. First and foremost, one must contemplate their investment goals and how they intend to utilize the purchased property. Will it be an investment for tourist rentals, a safe capital investment, or perhaps a personal vacation or retirement destination?

One of the most popular regions in Bulgaria for property purchases is the Black Sea coast. The city of Nesebar, the resort town of Varna, and Sunny Beach are just a few of the many attractive places worth considering.

To summarize, the purchase of property in Bulgaria is becoming increasingly popular among Poles. They are attracted by the affordable prices and the diverse regions that offer both investment opportunities and comfortable vacation or permanent living options.