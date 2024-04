Twoje wyniki wyszukiwania

TERG S.A. ogłasza ambitne plany rozbudowy

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 10 kwietnia, 2024 Miasto 0

Grupa TERG S.A., właściciel Media Expert, ma ambitne plany dotyczące rozbudowy swojego portfolio nieruchomości handlowych. W ciągu dwóch lat zamierza oddać do użytkowania obiekty o łącznej powierzchni 72 tys. mkw. Celem spółki jest dywersyfikacja portfela obiektów, aby zwiększyć udział parków handlowych Aurapark i mniejszych obiektów wolnostojących. TERG S.A. koncentruje się na lokalizacjach o wysokim potencjale sprzedażowym.

Wśród wielu inwestycji spółki, niektóre są już w trakcie komercjalizacji, a inne są w fazie kończenia szczegółów przed otwarciem. Media Expert, największa sieć RTV/AGD w Polsce, posiada obecnie ponad 550 sklepów na terenie całego kraju. Spółka utrzymuje tempo wzrostu i rocznie otwiera kilkanaście nowych lokalizacji. TERG S.A. konsekwentnie rozwija parki handlowe Aurapark o dużej powierzchni i obiekty wolnostojące. Do końca 2025 roku planuje oddać do użytku łącznie 72 tys. mkw. powierzchni handlowej.

Marcin Żakowski, dyrektor działu nieruchomości w TERG S.A., podkreśla, że przy wyborze najemców spółka skupia się na tworzeniu optymalnego portfela ofert, który zapewnia kompleksową dostępność produktów i usług dla klientów. TERG S.A. współpracuje zarówno z dużymi sieciami detalicznymi, jak i mniejszymi przedsiębiorstwami.

Parki handlowe Aurapark, rozwijane przez TERG S.A., zyskają trzy nowe projekty w 2024 roku: Aniołów Park w Częstochowie, RockPark w Przeworsku i Park Handlowy w Stalowej Woli. Łączna powierzchnia tych obiektów wynosi 30 tys. mkw. W obecnej chwili są także realizowane inne inwestycje, takie jak obiekty w Obornikach Wielkopolskich, Czarnkowie, Wałczu, Żywcu czy Oleśnicy.

TERG S.A. nie tylko koncentruje się na rozbudowie swojej sieci sklepów Media Expert, ale także szuka nowych możliwości inwestycyjnych na rynku nieruchomości handlowych. Spółka stale analizuje rynek i selekcjonuje oferty, poszukując interesujących projektów inwestycyjnych. TERG S.A. wierzy również w potencjał rewitalizacji obszarów poprodukcyjnych i przywracania im funkcji handlowo-usługowych, które przyniosą korzyści lokalnym społecznościom.

Grupa TERG S.A., the owner of Media Expert, has ambitious plans for expanding its portfolio of commercial properties. Within the next two years, the company intends to put into use facilities with a total area of 72,000 square meters. The company’s goal is to diversify its portfolio of properties in order to increase the share of Aurapark shopping centers and smaller standalone facilities. TERG S.A. is focusing on locations with high sales potential.

Among the company’s many investments, some are already in the commercialization phase, while others are in the final stages before opening. Media Expert, the largest consumer electronics and household appliances network in Poland, currently has over 550 stores nationwide. The company maintains a growth rate and opens several new locations each year. TERG S.A. consistently develops large-scale Aurapark shopping centers and standalone facilities. By the end of 2025, the company plans to put a total of 72,000 square meters of retail space into use.

Marcin Żakowski, the director of the real estate department at TERG S.A., emphasizes that when selecting tenants, the company focuses on creating an optimal portfolio of offerings that ensures comprehensive access to products and services for customers. TERG S.A. collaborates with both large retail chains and smaller enterprises.

Aurapark shopping centers, developed by TERG S.A., will gain three new projects in 2024: Aniołów Park in Częstochowa, RockPark in Przeworsk, and Park Handlowy in Stalowa Wola. The total area of these facilities is 30,000 square meters. Other investments are currently being carried out in locations such as Oborniki Wielkopolskie, Czarnków, Wałcz, Żywiec, and Oleśnica.

TERG S.A. is not only focused on expanding its Media Expert store network but also seeking new investment opportunities in the commercial real estate market. The company constantly analyzes the market and selectively evaluates offers, searching for exciting investment projects. TERG S.A. also believes in the potential for revitalizing post-industrial areas and restoring them to commercial and service functions that will benefit local communities.